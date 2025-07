Horia Constantinescu, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, lansează un avertisment dur în legătură cu modificările administrative majore care vizează instituția pe care a condus-o.

El susține că reforma în curs reprezintă o amenințare gravă la adresa unuia dintre puținele organisme care au demonstrat eficiență reală în România.

Într-un mesaj public transmis recent, Constantinescu a făcut apel către guvernanți și societatea civilă să nu permită distrugerea unui sistem care a funcționat cu adevărat în interesul cetățenilor, în special al celor vulnerabili.

„Am fost primul președinte care a normat munca funcționarilor. Sub conducerea mea, eficiența colegilor a atins un nivel fără precedent. Am reușit renovarea tuturor sediilor și am redus funcțiile de conducere mult înainte ca acest lucru să devină o cerință națională.”