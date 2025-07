Ilie Bolojan: Bugetul alocat pentru Anghel Saligny este epuizat

Ilie Bolojan i-a răspuns liderului PSD, Sorin Grindeanu, care solicitase fonduri la rectificarea bugetară pentru proiectele de investiții destinate primarilor.

Premierul a declarat că bugetul alocat Ministerului Dezvoltării prin programul Anghel Saligny este deja epuizat, cele 10 miliarde de lei disponibile pentru anul 2025 fiind consumate.

În contextul unor încasări sub așteptări și al unor cheltuieli mai mari decât cele estimate în primele șase luni ale anului, a subliniat că nu există spațiu fiscal pentru rectificări bugetare pozitive, indiferent cine ocupă funcția de premier.

„Știu toți constructorii din România că în momentul de față bugetul alocat Ministerul Dezvoltării pe Anghel Saligny este epuizat. Cele 10 miliarde de lei pentru anul acesta sunt practic epuizate, în condițiile în care în primele 6 luni am încasat mai puțin decât ne-am propus și am cheltuit mult mai mult decât am estimat, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine e premier, să facem rectificări pozitive pentru că nu mai avem spațiu fiscal”, a spus el.