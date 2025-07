Furtunile violente din nordul Moldovei au provocat o tragedie cu impact major: trei persoane și-au pierdut viața, iar sute de locuințe, drumuri și poduri au fost distruse de viituri. Cele mai afectate localități sunt Ostra, Broșteni, Stulpicani și Frasin, unde infrastructura este grav avariată și unele case au fost complet luate de ape.

Orașul Broșteni a înregistrat cele mai mari pagube, fiind necesară evacuarea de urgență a locuitorilor. Imagini cu străzi prăbușite, mașini distruse și sate rămase fără acces la drumuri circulă deja în presa națională.

Premierul Ilie Bolojan a organizat marți o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a confirmat că persoanele afectate vor primi sprijin financiar. Guvernul va aloca fonduri pentru refacerea locuințelor și infrastructurii, despăgubiri pentru pagubele personale și intervenții urgente în zonele izolate.

De asemenea, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost trimis în județele afectate pentru verificări pe teren și coordonarea operațiunilor de intervenție. Bolojan a precizat că toate forțele disponibile — ISU, Ministerul de Interne, autoritățile locale — sunt deja mobilizate în zonă.

Premierul a subliniat că evaluările pagubelor vor fi urmate imediat de alocări bugetare, astfel încât lucrările de reconstrucție să înceapă cât mai curând.

„Se cuvine să transmit un mesaj de compasiune pentru familiile victimelor din Suceava, să îi asigur pe toți cetățenii afectați de inundații de sprijinul Guvernului României.

Vreau să-i asigur pe toți cetățenii care sunt afectați de viituri în cele două județe, Neamț și Suceava, de sprijinul guvernului României, pentru că din prima clipă de când a apărut acest fenomen meteo și până astăzi și în continuare, echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, toate forțele pe care le avem disponibile în zona Moldovei, Ministerul de Interne împreună cu serviciile județene, cu autoritățile locale, intervenim, am salvat oameni, am trecut acum la verificarea zonei, la curățarea căilor de comunicații și în zilele următoare, după ce vor fi făcute evaluările acestor pagube, așa cum am făcut și în alte dăți, vom asigura sprijinul financiar necesar atât pentru refacerea structurii, dar și pentru cei care au avut case afectate sau au avut de suferit.

În aceste ore, domnul Arafat este în drum spre cele două județe pentru a verifica la fața locului intervenția colegilor și a acorda tot sprijinul necesar pentru ca efectele acestor inundații să fie diminuate cât mai repede posibil”, a anunțat, marți, premierul Ilie Bolojan.