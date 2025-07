Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a explicat că nu toate datele care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 pot fi desecretizate.

El a argumentat că o astfel de decizie ar putea slăbi capacitatea de reacție a statului în fața unor viitoare atacuri. Într-un interviu acordat postului Antena 3, Predoiu a menționat că autoritățile române au transmis un mesaj clar prin reacția lor la tentativele de manipulare electorală: România nu poate fi destabilizată ușor.

Ministrul a subliniat că țara a fost atacată și că documentele disponibile confirmă acest lucru, deși o parte dintre ele rămân clasificate.

Cătălin Predoiu a adăugat că nu poate face publice toate detaliile, întrucât acestea sunt considerate sensibile pentru securitatea națională.

Potrivit acestuia, ar fi riscant ca România să-și expună complet metodele de apărare. El a reamintit că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au avut acces la informații esențiale, inclusiv la cele furnizate de Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne. Comunicarea oficială a CSAT conține afirmația explicită că România a fost atacată.

În privința momentului intervenției instituțiilor, Cătălin Predoiu a declarat că, atunci când au apărut indiciile legate de o posibilă manipulare străină, acțiunile autorităților au fost rapide și conforme cu legea.

Ministrul a precizat că a transmis fără ezitare datele primite de la DGPI către CSAT. Acesta a insistat asupra ideii că orice amânare sau reținere ar fi fost o dovadă de lașitate din partea sa.

Predoiu a explicat că la acel moment timpul pentru analiză era limitat, iar autoritățile au fost nevoite să reacționeze într-un interval scurt.

De asemenea, el a menționat că unele semnale puteau fi poate detectate mai devreme, dar în contextul respectiv reacția a fost corectă și legală. Ulterior, informațiile au fost comunicate către instituția abilitată, CSAT, care a emis un comunicat public pentru a informa cetățenii despre gravitatea situației.

Potrivit ministrului, cazul din România este în prezent analizat în cadrul serviciilor de informații occidentale, care trag concluzii și își adaptează strategiile de apărare în funcție de reacția autorităților române.

Predoiu consideră că statul român și-a îndeplinit responsabilitățile în fața unei agresiuni externe, urmând ca justiția să stabilească implicațiile legale.

„Era puțin timp de analiză atunci când efectele acelei interferențe străine s-au văzut și au apărut acele indicii și probe în sensul unei manipulări și a unei intervenții străine.

Și atunci în ce mă privește am procedat așa cum aș fi procedat și azi: nu am avut nicio ezitare să pun pe masa CSAT datele și informațiile pe care Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului mi le-au pus la rândul lor pe birou. Am considerat că ar fi un gest de lașitate să fac altfel.

Că unele lucruri se puteau vedea mai devreme sau mai repede e de discutat. Se poate discuta, se poate analiza, dar atunci, în acel moment, eu, cel puțin, dar cred că și ceilalți lideri de instituții, au avut puțin timp de acționat.

Acțiunea trebuia să urmeze legea și am transmis către o instituție abilitată de lege cu apărarea națională aceste informații. Acel Consiliu a emis un comunicat public, a informat poporul că țara a fost atacată.

Ce s-a întâmplat în România anul trecut e studiat și la ora aceasta în toate serviciile de informații din lumea Occidentală, se trag concluziile și țările își iau măsuri de apărare uitându-se la modul în care s-a apărat România.

În final, instituțiile statului și-au făcut datoria, au apărat națiunea. Justiția urmează să își spună cuvântul”, a spus Predoiu.