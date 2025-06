145 de ani de relații România-SUA. Guvernul României a transmis un mesaj oficial cu prilejul aniversării a 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite ale Americii, subliniind angajamentul ferm al țării noastre pentru aprofundarea parteneriatului strategic bilateral.

Premierul interimar Cătălin Predoiu a amintit că relațiile româno-americane, inițiate în urmă cu aproape un secol și jumătate, au evoluat constant, devenind un pilon esențial pentru securitatea și prosperitatea ambelor națiuni.

Cătălin Predoiu a mai subliniat că relația bilaterală se bazează pe valori și obiective comune și au exprimat disponibilitatea de a intensifica cooperarea în domenii esențiale precum apărarea, securitatea, economia și relațiile interumane.

PM interim @CatalinPredoiu : 145 years ago🇷🇴& 🇺🇸established diplomatic relations. We celebrate&honor all that we achieved together with our key strategic partner. We are ready to intensify defense&security cooperation, economic projects and stronger people-to-people connections.

145 de ani de relații România-SUA. Reamintim că și președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 145 de ani de relații diplomatice între România și SUA.

Today we celebrate 145 years of diplomatic relations with our close ally, the USA.

As we reflect on this journey, we celebrate not only the many milestones of our cooperation, but the spirit of friendship that evolved into a robust Strategic Partnership.

Ready to work… pic.twitter.com/KxD0JfTPOT

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 14, 2025