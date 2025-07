Guvernul spaniol a stabilit deja costul extinderii concediilor pentru îngrijirea copiilor: 1,5 miliarde de euro în plus. După cum a anunțat vicepreședintele guvernului, Yolanda Díaz, marți, în cadrul conferinței de presă care a urmat Consiliului de Miniștri, extinderea concediilor acordate lucrătorilor care au copii cu vârsta sub un an, în cazul concediilor pentru naștere, sau sub opt ani, în cazul concediilor pentru îngrijirea copilului, va crește presiunea asupra sistemului public, care va suporta integral această cheltuială.

Conform Rezumatului execuției bugetare publicat de Ministerul Securității Sociale, în prezent se alocă 3,7 miliarde de euro pentru prestații contributive pentru naștere (denumite anterior prestații de maternitate și paternitate), riscuri în timpul sarcinii și alăptării (care permit acumularea a trei săptămâni de concediu). În plus, 200.000 de euro sunt alocați pentru prestații necontributive de maternitate, paternitate și risc în timpul sarcinii.

În prezent, este recunoscut concediul pentru îngrijirea unui copil cu vârsta sub opt ani timp de opt săptămâni, însă niciuna dintre acestea nu este remunerată, astfel încât Spania se expunea unei sancțiuni europene, având în vedere că aceasta este o obligație prevăzută într-o directivă.

Ministrul Muncii din Spania a indicat că acest lucru reprezintă un „efort fiscal brutal” pentru bugetul public, așa cum evidențiază datele. Adăugând această nouă investiție la cea deja alocată pentru aceste prestații, statul va trebui să aloce puțin peste 5,2 miliarde de euro, o sumă care depășește cu 40% bugetul alocat în prezent de Securitatea Socială pentru acest capitol.

„Ministerul Muncii ar fi putut imputa acest cost companiilor spaniole, dar nu am făcut-o, am fi putut să o facem doar în proporție de 60% din baza de calcul [asumarea costului], dar nu am făcut-o”, a explicat Díaz, precizând că va fi acoperit întregul salariu al lucrătorului.

Prin această normă, Guvernul a extins la 32 de săptămâni concediul pentru familiile monoparentale, care sunt în majoritate conduse de femei, aproximativ 80% conform datelor difuzate de Ministerul Muncii. Mai exact, se extinde la 28 de săptămâni cele 16 săptămâni recunoscute până acum pentru naștere și se extinde de la 2 la 4 săptămâni remunerate pentru îngrijirea copilului pentru aceste familii.

În cazul familiilor cu doi părinți, ambii vor putea beneficia de o indemnizație de aceeași durată pentru naștere (17 săptămâni), care este netransferabilă, și de două săptămâni pentru îngrijirea copiilor cu vârsta sub 8 ani, de care vor putea beneficia în mod flexibil.

Executivul a informat că extinderea concediului pentru naștere va intra în vigoare imediat după publicarea în BOE. În schimb, concediile plătite pentru îngrijirea unui minor, care pot fi luate până când copilul împlinește vârsta de opt ani, vor putea fi solicitate începând cu 1 ianuarie 2026, până la acea dată putând beneficia doar de săptămânile neplătite care fuseseră deja aprobate în anii anteriori. În plus, această posibilitate este limitată la copiii născuți după 2 august 2024, care au încă mai puțin de un an, scrie eleconomista.es.

Această extindere a permiselor este rezultatul unei lungi negocieri între cele două părți ale guvernului, potrivit surselor Sumar. Acordul care a dus la formarea coaliției executive în 2023 prevedea extinderea permisului pentru naștere la 20 de săptămâni și remunerarea a patru din cele opt săptămâni pentru îngrijirea copilului, astfel încât aceste obiective au fost îndeplinite doar parțial, în ciuda insistenței partenerului minoritar.

Sumar a pus pe masă această extindere a drepturilor ca una dintre condițiile pentru a continua după scandalul de corupție al lui Santos Cerdán și abia luni formațiunea a anunțat un acord „in extremis”, confirmat de președintele guvernului, Pedro Sánchez, câteva ore mai târziu.