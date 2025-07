În cadrul discuției, s-a pus accent pe beneficiile oferite de mașinile chinezești, dar și pe prețurile competitive, dotările disponibile și impresiile clienților români care le-au achiziționat. Până acum au fost comercializate în jur de 350 de SUV-uri Geely și aproximativ 50 de autoturisme Lynk&Co.

Compania Maxx Mobility și-a început activitatea în luna septembrie a anului 2024. Potrivit CEO-ului companiei, obiectivul principal a fost dezvoltarea rețelei pe piața din România. De asemenea, în acest an, vor fi aduse pe piață noi modele de mașini.

„În prima fază ne-am concentrat foarte mult pe dezvoltarea dezvoltarea rețelei. În primele 6 luni ale lui 2025, am vândut aproximativ 350 de unități Geely și undeva la 40 de unități Lynk&Co. Pe brandul Geely până acum o lună de zile am avut doar două modele disponibile, Coolray și Starray. Recent, am lansat primul model electric, EX 5, în iunie, al treilea model din portofoliu.

Suntem în proces de lansare. Primele mașini au venit deja. Pregătim și al patrulea model din portofoliu, Cityray, tot un SUV de segment C. Vânzările depind de categoria de clienți, ce preferințe și nevoi au. Dacă ai nevoie să circuli preponderent în oraș, cu siguranță aș opta pentru varianta Coolray, pentru că este de dimensiuni mai mai mici, este mult mai compactă și consumă mai puțin.

Dacă ai drumuri lungi de făcut în țară sau în afară țării, dacă ai o familie numeroasă, îți trebuie spațiu pentru bagaje în portbagaj, cu siguranță varianta Starray ar fi cea mai cea mai bună”, a explicat Cristian Prichea.