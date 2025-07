Iulian Fota are o carieră în serviciul public de peste 25 de ani. A contribuit la afirmarea României în domenii precum politica externă, apărare, diplomație militară și securitate națională.

O primă dezbatere a podcastului a pornit de la o idee clară: România mai are un parteneriat strategic cu Statele Unite? Invitatul a precizat că putem vorbi în continuare de a relație apropiată între cele două state.

„Avem o bază de negociere. Pe de o parte, avem într-adevăr realizările de până acum. M-am ocupat de chestia asta și am lucrat pentru Traian Băsescu . Este marele lui merit pentru că a legat România de America cu niște documente și au trecut prin Parlament niște legi care creează niște condiții favorabile pentru prezența lor.

Expertul a adus în vedere că prezența americană în România nu va dispărea.

Dar nu cred că are rost să ne punem problema că americanii vor pleca de aici. Au interesul să rămână în zonă și scutul de la Deveselu este deja integrat într-un sistem pe care il construiesc acum de protejare anti rachetă a teritoriului american. Pe de altă parte, nu mă aștept ca anumite lucruri să fie automate, cum au fost până acum cu ce alte administrații, fie ele democrate sau republicane. Acum Trump a venit și multe lucruri din politica americană se modifică deja”, a precizat Iulian Fota.

„Având în vedere modul destul de atipic și particular în care Donald Trump abordează politica externă americană și securitatea și Americii, dar și internațională în general, întrebările sunt legitime. Părerea mea este că vor fi niște elemente de continuitate. Prezența americană în România nu mă aștept să dispară. S-ar putea să se mai reducă. S-ar putea să mai crească. Încă sunt discuții în sensul acesta.

Administrația Trump a adus noi îngrijorări la nivelul Europei. Motivul este faptul că reacția noului președinte american în contexte de politică externă nu poate fi predictibilă.

„E un semn de îngrijorare pe care îl are mai toată lumea în Europa. S-a mai estompat. Am văzut că a fost o discuție telefonică cu președintele Zelenski. Acesta spunea că a fost cea mai bună convorbire telefonică cu Donald Trump. Asta este clar o antiteză față de ce am avut în Biroul Oval acum vreo 2 -3 luni.

Totul face parte din farmecul președintelui Trump. Unii bănuiesc că aici este o strategie nu întâmplător aleasă să nu se știe exact ce are în cap, cu cine ai de-a face, ca să te țină în suspans și el să poată tot timpul gestiona și manevra discuția sau negocierile”, spune expertul.