Decizia a fost anticipată în ultimele zile, atât de Donald Trump, cât și de secretarul Apărării, Pete Hegseth. Săptămâna trecută, în Biroul Oval, președintele a declarat reporterilor că administrația sa are în vedere schimbarea denumirii, subliniind că termenul de „apărare” nu reflectă pe deplin misiunea instituției. Trump a evocat faptul că în perioada Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial instituția purta denumirea de Departamentul de Război și că, în opinia sa, această titulatură este mai apropiată de realitate.

Joi, în cadrul unei vizite la Fort Benning, Pete Hegseth a precizat că schimbarea urmează să fie oficializată vineri. El a subliniat că titlurile și simbolurile sunt importante pentru cultura unei instituții și a reamintit că George Washington a fondat armata SUA sub denumirea de Departamentul de Război.

„Am câştigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial – se numea Departamentul de Război şi, pentru mine, asta este cu adevărat. Apărarea face parte din asta, dar am sentimentul că vom schimba numele”, a declarat Pete Hegseth, conform CNN.

Ultima modificare a numelui Pentagonului a avut loc în 1949, când a fost necesară o lege a Congresului. Sursa menționată a solicitat Casei Albe detalii privind procedura prin care se va realiza actuala schimbare.

„Aş spune să aşteptaţi mâine”, a declarat Hegseth când a fost întrebat momentul schimbării.

Departamentul de Război a fost creat inițial de președintele George Washington, odată cu înființarea armatei americane. În 1947, președintele Harry Truman a semnat Legea securității naționale, care a adus o reorganizare majoră a forțelor armate.

„Este ceva care – cuvintele contează. Titlurile contează. Culturile contează. Şi George Washington a fondat Departamentul de Război. Vom vedea”, a mai spus şeful Pentagonului.

Prin aceasta au fost reunite Departamentul Marinei, nou creatul Departament al Forțelor Aeriene și Departamentul Armatei – anterior cunoscut ca Departamentul de Război – într-o structură comună numită Instituția Militară Națională, condusă de un secretar civil al Apărării. În august 1949, această instituție a fost redenumită oficial Departamentul Apărării. Tot prin Legea securității naționale a fost creat și Comitetul șefilor de stat major, responsabil cu oferirea de consultanță președintelui în domeniul planificării și strategiei militare.

Schimbarea numelui Pentagonului face parte dintr-un șir de măsuri adoptate de Hegseth pentru a readuce în uz denumiri abandonate în perioada administrației Biden. El a revenit asupra deciziei de a elimina numele bazelor militare asociate cu era confederată, cum au fost Fort Bragg și Fort Hood, păstrând totuși denumiri alternative pentru acestea.