Secret Service, serviciul din Statele Unite care asigură protecția înalților demnitari, a anunțat joi descoperirea unui stand de vânătoare suspect în apropierea Aeroportului Internațional Palm Beach, într-o zonă care permitea o vizibilitate directă către locul unde președintele Donald Trump coboară din aeronava sa prezidențială, Air Force One.

Informația a fost confirmată de NBC News, care a relatat că FBI a preluat imediat cazul, deschizând o anchetă amplă pentru a stabili dacă structura respectivă reprezenta o amenințare la adresa siguranței președintelui.

Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, a declarat că instituția colaborează îndeaproape cu FBI și cu autoritățile locale din Palm Beach County pentru a clarifica circumstanțele în care a fost descoperit standul.

Oficialul a explicat că echipele de securitate au identificat obiectele suspecte în timpul verificărilor de rutină efectuate înaintea sosirii președintelui, în cadrul unor proceduri care implică tehnologii sofisticate de supraveghere și controale fizice detaliate ale zonei.

Potrivit lui Guglielmi, descoperirea nu a afectat deplasările lui Donald Trump și nu au fost identificate persoane în preajma structurii suspecte. Cu toate acestea, autoritățile tratează incidentul cu maximă precauție, având în vedere contextul general de securitate care înconjoară figura președintelui american.

Donald Trump a călătorit vineri în Florida, pentru a-și petrece weekendul la reședința sa de la Mar-a-Lago din West Palm Beach, unde obișnuiește să se relaxeze jucând golf.

În ultimele luni, liderul american a fost vizat de mai multe incidente, fiind chiar aproape să fie ucis anul trecut. În iulie 2024, în timpul unui miting electoral desfășurat la Butler, în Pennsylvania, un tânăr de 20 de ani, Thomas Crooks, a deschis focul asupra sa, fiind ucis ulterior de agenții Serviciului Secret.

Câteva luni mai târziu, în septembrie, un alt bărbat, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat după ce s-a ascuns într-un tufiș pe un teren de golf din Florida, plănuind un atac armat similar. Routh a fost găsit vinovat luna trecută, iar sentința urmează să fie pronunțată în decembrie.

Mai recent, un bărbat de 46 de ani din West Palm Beach a fost arestat după ce a postat pe rețelele de socializare amenințări cu moartea la adresa lui Trump, afirmând că îl va ucide înainte de ceremonia sa de învestire.