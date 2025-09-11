Charlie Kirk s-a născut pe 14 octombrie 1993, în Chicago, într-o familie din clasa mijlocie. Tatăl său a lucrat ca arhitect, iar mama ca și consilier. Încă din adolescență s-a implicat în activități civice, fiind membru al organizației „Boy Scouts of America”, unde a obținut rangul de „Eagle Scout”. În 2010, elev la liceul Wheeling, a participat voluntar la campania republicanului Mark Kirk pentru Senatul SUA.

Primele sale demersuri publice au fost modeste: a militat pentru reducerea prețului prăjiturilor în școală și a scris un eseu pentru publicația Breitbart News, în care a acuzat manualele școlare de orientare liberală. Textul a atras atenția unor lideri republicani și i-a deschis drumul către activism politic.

Momentul decisiv a venit odată cu întâlnirea cu Bill Montgomery, antreprenor retras din afaceri și simpatizant al mișcării Tea Party. Acesta l-a încurajat să își construiască propria organizație. În 2012, împreună cu Montgomery, a fondat „Turning Point USA” (TPUSA), structură destinată mobilizării tinerilor conservatori și rivală a grupurilor progresiste precum MoveOn.org.

La Convenția Națională a Partidului Republican din 2012, Charlie Kirk a reușit să-l convingă pe donatorul Foster Friess să sprijine financiar proiectul său. Ulterior, TPUSA a beneficiat de finanțări consistente de la oameni de afaceri influenți, inclusiv Bernard Marcus, cofondator Home Depot.

TPUSA a devenit rapid o platformă importantă pentru tinerii republicani, având o rețea de voluntari activi în campusurile universitare. Organizația s-a remarcat prin campanii împotriva programelor progresiste de diversitate și echitate, prin susținerea dreptului la portul armelor de foc și prin opoziția față de politicile privind schimbările climatice.

Membrii TPUSA au fost implicați direct în mobilizări electorale, fiind trimiși în state-cheie pentru a susține candidații Partidului Republican. În ianuarie 2021, o parte dintre activiștii organizației au participat la manifestațiile de la Washington, care au culminat cu invadarea Capitoliului.

Charlie Kirk s-a bucurat de o audiență masivă în mediul online. Contul său de Instagram a depășit 6,9 milioane de urmăritori, iar pe YouTube a strâns peste 3,8 milioane de abonați. În paralel, podcastul său avea mai mult de 500.000 de ascultători lunar. Pe platforma X, era urmărit de peste 5 milioane de utilizatori.

Donald Trump l-a creditat de mai multe ori pentru capacitatea de a atrage tineri și alegători din comunitățile minoritare în tabăra republicană. Liderul de la Casa Albă l-a considerat un aliat-cheie în campania din 2024.

Charlie Kirk s-a diferențiat de alți influenceri conservatori prin organizarea unor dezbateri directe cu studenții din universitățile americane.

Evenimentele sale, intitulate „Demonstrează că greșesc” – așa își intitula Charlie Kirk dezbaterile filmate și publicate online, care ajungeau frecvent virale. Subiectele abordate variau de la avort și teoria rasială critică până la drepturile persoanelor transgender.

„Înregistrăm totul… pentru ca oamenii să vadă cum aceste idei se ciocnesc. Când oamenii încetează să mai vorbească, atunci apare violența”, scria Kirk într-o postare pe X.

Aceste apariții publice au atras atât critici, cât și laude.

„Dacă urmărești cu adevărat evenimentele lui Charlie — și nu rezumatele false — vezi că sunt printre puținele locuri unde există un dialog deschis și onest între stânga și dreapta. El răspundea la orice întrebare și stătea de vorbă cu oricine”, afirma senatorul JD Vance pe X.

Kirk a fost, de asemenea, invitat la podcastul guvernatorului democrat Gavin Newsom, unde cei doi au dezbătut probleme de actualitate.

Episodul, difuzat în martie, a stârnit controverse după ce Newsom a recunoscut că participarea femeilor transgender la competiții sportive este „profund incorectă”. În urma asasinării lui Kirk, Newsom a scris despre atac că este „dezgustător, josnic și condamnabil” și a cerut respingerea oricărei forme de violență politică.

Charlie Kirk a devenit un susținător constant al mișcării „Make America Great Again”. În 2016, a sprijinit candidatura lui Trump și ulterior a susținut afirmațiile nefondate despre fraudele electorale din 2020.

În anii următori, a organizat turneul „Ești manipulat”, vizitând campusuri universitare și participând la dezbateri pe teme considerate sensibile. A criticat căsătoriile între persoane de același sex, a respins politicile de incluziune și echitate și a negat existența schimbărilor climatice.

Charlie Kirk a stârnit furie în rândul progresiștilor după ce l-a numit pe George Floyd un „derbedeu”, la scurt timp după moartea acestuia în urma intervenției poliției din Minneapolis.

Deși unii lideri ai mișcării conservatoare s-au distanțat de Donald Trump în anumite momente, Kirk i-a rămas loial. În timpul unui scurt conflict dintre SUA și Iran, în luna iunie, el scria:

„Cu povara lumii pe umeri, președintele Trump a acționat pentru binele omenirii. Pentru următoarele câteva ore, scutiți-ne de analize facile și aveți încredere în comandantul nostru suprem”.

După asasinarea lui Kirk, Trump a reacționat pe rețeaua sa Truth Social, unde l-a descris drept „mare și chiar legendar” și a ordonat arborarea drapelelor în bernă pe întreg teritoriul Statelor Unite, în semn de omagiu.

Charlie Kirk se afla la Utah Valley University pentru un eveniment din seria „American Comeback Tour”, programat la prânz și cu intrare liberă pentru studenți și publicul larg. Oprirea din Utah era prima dintr-un turneu mai amplu, care includea cel puțin 14 campusuri universitare din întreaga țară, planificate pentru această toamnă.

Incidentul tragic a avut loc în campusul Utah Valley University, la un eveniment la care participau peste 3.000 de persoane. Un glonț tras de la mai puțin de 200 de metri l-a lovit mortal pe Charlie Kirk. Soția sa și cei doi copii erau prezenți printre spectatori.

Universitatea a transmis pe rețelele sociale că, la ora 12:10, asupra lui Charlie Kirk s-a tras un foc de armă. Activistul a fost lovit și evacuat imediat din sală de echipa sa de securitate.

„La ora 12:10 a fost tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk. A fost lovit și scos din locație de către echipa sa de securitate”.

Inițial, un suspect a fost reținut de autorități, însă câteva ore mai târziu a fost eliberat. Martorii au criticat nivelul redus al măsurilor de securitate, menționând că doar șase polițiști asigurau paza evenimentului.

Jurnalista Hannah Shoenbaum de la Associated Press relata:

„Campusul a fost închis. Elicopterele survolează zona, studenții fug grăbiți din campus și își sună disperați părinții și apropiații. Forțe de ordine înarmate patrulează clădirile, echipa SWAT a sosit la fața locului, iar câini polițișți verifică zona”.

FBI a confirmat arestarea unei persoane la patru ore după atac, dar ulterior a anunțat că aceasta a fost eliberată, după ce a fost interogată.

Charlie Kirk a construit în jurul său o comunitate puternică de susținători, fiind perceput ca o voce tânără a conservatorismului american. În același timp, declarațiile și pozițiile sale au generat critici acerbe din partea democraților și a organizațiilor progresiste.

În urma tragediei, președintele american Donal Trump a transmis un mesaj ferm:

„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat. Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a spus el.

Charlie Kirk a murit la doar 32 de ani, lăsând în urmă o soție și doi copii. Viața și activitatea sa reflectă atât ascensiunea rapidă a unei generații de influenceri politici conservatori, cât și polarizarea profundă a societății americane.