UPDATE

Președintele Statele Unite, Donald Trump, a anunțat pe contul său de socializare că Charlie Kirk a încetat din viață.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea inima tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și cu mine transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”, este mesajul lui Trump.

Știrea inițială

Președintele Donald Trump a scris pe Truth Social că „trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. Dumnezeu să îl binecuvânteze!”.

Forțele de ordine au anunțat că Charlie Kirk este tratat și se află în prezent în stare critică, potrivit The Associated Press.

Și vicepreședintele JD Vance, alături de mai mulți membri ai Congresului, au transmis rugăciuni pentru Kirk. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a numit atacul „reprobabil” și a declarat: „În Statele Unite ale Americii trebuie să respingem violența politică în ORICE formă”.

După atac, agenți ai FBI și ATF au ajuns la fața locului, a transmis procurorul general Pam Bondi. Directorul FBI, Kash Patel, a precizat că anchetatorii federali vor sprijini investigația.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a numit atacul „un act de violență lipsit de sens” și a transmis pe X: „Mă rog pentru prietenul meu”.

Oficiali ai Casei Albe au urmărit știrile cu îngrijorare, unii având lacrimi în ochi. Trump a fost informat imediat de consilieri după apariția informațiilor online.

Un videoclip surprins în timpul evenimentului pare să arate cum Kirk este împușcat în zona gâtului, după care pică brusc pe scaun.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, este fondator și CEO al organizației conservatoare Turning Point USA, activă în peste 3.500 de campusuri universitare. El găzduiește un podcast popular și este cunoscut pentru dezbaterile „Prove Me Wrong”, organizate în campusuri, potrivit Wall Street Journal.

Kirk se afla la Utah Valley University pentru un eveniment din seria „American comeback tour”. Evenimentul fusese programat la prânz și oferea intrare gratuită pentru studenți și publicul larg.

Charlie Kirk se afla în turneu, iar oprirea de la Utah Valley University a fost prima dintr-o serie de cel puțin 14 evenimente planificate în această toamnă în campusuri universitare din întreaga țară.

Universitatea a precizat pe rețelele sociale: „La ora 12:10 a fost tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk. A fost lovit și scos din locație de către echipa sa de securitate”. Instituția a anunțat că un suspect a fost reținut.

Un demers cu peste 900 de semnături ceruse anterior universității anularea discursului, pe motivul că retorica lui Kirk creează dezbinare. Cu o săptămână înainte, el postase pe rețelele sociale referitor la reacțiile din stat: „Ce se întâmplă în Utah?”.

Charlie Kirk este fondatorul organizației conservatoare pentru tineret Turning Point USA, una dintre cele mai influente în mediul republican și în cadrul mișcării MAGA.

Kirk a devenit cunoscut în timpul primei campanii prezidențiale a lui Donald Trump, când s-a impus ca una dintre vocile principale ale mișcării conservatoare în rândul tinerilor. Turning Point USA afirmă că a devenit „cea mai mare și cu cea mai rapidă creștere organizație de activism conservator pentru tineri din țară”, de la înființarea sa în 2012.

Charlie Kirk apare frecvent pe rețelele de televiziune prin cablu, inclusiv FOX News, unde comentează teme precum dosarele Epstein, administrația Trump și libertatea de exprimare.

El este CEO al Turning Point Action, o ramură a organizației-mamă dedicată activității de advocacy politic, și găzduiește podcastul „The Charlie Kirk Show”, unul dintre cele mai populare în zona conservatoare. Kirk a publicat trei cărți, printre care „The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future”.

Președintele SUA, Donald Trump, urma să participe joi seara la un meci de baseball pe Yankee Stadium. Evenimentul era deja programat să se desfășoare cu un dispozitiv amplu de securitate din partea Serviciului Secret și a poliției din New York. După împușcarea lui Kirk, măsurile ar putea fi suplimentate.

Serviciul Secret și Casa Albă nu au oferit imediat comentarii legate de planurile de securitate și nici dacă programul lui Trump va fi schimbat.

Consilierii săi au devenit tot mai atenți la riscurile de securitate după tentativa de asasinat asupra lui Trump din vara anului 2024, la un miting electoral. În această săptămână a început și procesul bărbatului acuzat că ar fi încercat să îl ucidă pe Trump la terenul său de golf din Florida.