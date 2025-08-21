Donald Trump a criticat din nou deciziile predecesorului său, Joe Biden, pe care îl acuză că a blocat posibilitatea Ucrainei de a riposta eficient împotriva Rusiei. Într-o postare publicată pe Truth Social, președintele american a comparat situația de pe front cu o echipă sportivă forțată să joace doar defensiv. Mesajul său s-a încheiat cu o afirmație misterioasă, care a alimentat speculațiile privind următoarele sale mișcări politice și diplomatice.

În mesajul adresat publicului, Donald Trump a subliniat că niciun conflict militar nu poate fi câștigat fără atacuri asupra statului agresor.

El a susținut că decizia administrației Biden de a nu permite Kievului să lovească Rusia a redus drastic șansele Ucrainei. Pentru a-și argumenta poziția, președintele a folosit o comparație sportivă.

„Este ca şi cum ai avea o echipă mare în sport, care are o apărare fantastică, dar care nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio şansă de a câştiga! Aşa este şi cu Ucraina şi Rusia”, a scris Trump.

Criticile au vizat în mod direct competența lui Joe Biden, pe care Donald Trump îl acuză că ar fi gestionat în mod eronat politica externă a Statelor Unite. În opinia liderului de la Casa Albă, deciziile fostei administrații au limitat drastic capacitatea Ucrainei de a răspunde agresiunii ruse și au prelungit un conflict care ar fi putut fi evitat.

Trump consideră că prin această strategie defensivă impusă Kievului, Statele Unite nu doar că au slăbit poziția partenerului lor, dar au transmis și un semnal de vulnerabilitate la nivel internațional.

„Escroc şi extrem de incompetent, Joe Biden nu a lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, ci doar să se APERE. Cum să funcţioneze asta?”, a transmis Trump.

În aceeași postare, liderul american a reafirmat o idee pe care o repetă frecvent.

„Indiferent de situaţie, acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aş fi fost preşedinte – ŞANSE ZERO”, a scris el.

Donald Trump a adăugat la sfârșitul mesajului o afirmație care a atras atenția, fără a oferi explicații suplimentare.

„Urmează vremuri interesante!!!”, a scris președintele, stârnind curiozitatea susținătorilor și criticilor deopotrivă.

Această remarcă a venit într-un moment în care planurile sale privind negocierile de pace în Ucraina par să întâmpine dificultăți. Trump declarase recent că lucrează la o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar reacțiile Moscovei au fost rezervate.

Lipsa de disponibilitate din partea Rusiei reduce perspectivele unei reuniuni rapide. Astfel, ideea lui Trump de a aduce la aceeași masă pe cei doi lideri pare greu de realizat în viitorul apropiat.

În lipsa unor clarificări, fraza sa ambiguă rămâne interpretabilă, alimentând discuții legate de direcțiile pe care administrația americană le-ar putea urma.

Potrivit unor surse oficiale, Donald Trump ia în calcul o strategie mai rezervată în privința medierii conflictului. El ar prefera ca Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să aibă mai întâi o întâlnire bilaterală, înainte de a fi convocată o discuție trilaterală.

Această idee a fost confirmată de Trump într-un interviu telefonic pentru postul WABC.

„Vreau doar să văd ce se întâmplă la întâlnire. Așadar, ei sunt în proces de a o organiza și vom vedea ce se întâmplă”, a declarat președintele.

Un oficial de rang înalt a descris această abordare drept una de tip „așteptare și observare”. Totuși, semnele de progres în organizarea unei întâlniri Putin-Zelenski sunt limitate, iar Casa Albă nu are încă o listă de posibile locații pentru reuniune.