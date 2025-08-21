România ar putea deveni centrul unui nou plan de securitate al NATO pentru sprijinirea Ucrainei, în contextul în care războiul declanșat de Rusia continuă fără semne de încetare. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, mai multe state europene fac presiuni asupra administrației Trump pentru ca avioane americane de tip F-35 să fie desfășurate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, unde Alianța construiește cea mai mare infrastructură militară de acest tip din Europa.

Statele europene exercită presiuni asupra administrației președintelui american Donald Trump pentru desfășurarea de avioane de vânătoare în România, ca parte a unui nou pachet de garanții de securitate dedicate Ucrainei. Informațiile, publicate de cotidianul The Times, arată că măsura este discutată intens la nivelul NATO și are rolul de a descuraja Rusia de la o nouă escaladare militară, într-un context în care războiul din Ucraina continuă fără perspective clare de încheiere.

Discuțiile vizează în special avioane de tip F-35, cele mai moderne aparate de luptă din arsenalul american, care ar urma să fie staționate pe teritoriul României. NATO dezvoltă deja aici cea mai mare bază aeriană din Europa, la Mihail Kogălniceanu, ceea ce transformă țara noastră într-un punct strategic esențial pe flancul estic al Alianței, conform The Times.

Președintele Donald Trump a reiterat recent că nu intenționează să trimită trupe americane pe teren în Ucraina, însă a arătat disponibilitate de a sprijini Kievul prin mijloace aeriene. Acest tip de implicare face parte dintr-un plan mai amplu de garanții de securitate, gândit împreună cu aliații europeni.

După întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu mai mulți lideri europeni, generali de rang înalt din Statele Unite și din țările NATO s-au reunit la Washington pentru a discuta detaliile logistice ale sprijinului. Consultările au fost găzduite de generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, cu participarea reprezentanților din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia.

România joacă deja un rol-cheie în cadrul misiunilor NATO din regiune. Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu găzduiește operațiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre, activități intensificate după declanșarea războiului. Aceeași bază a fost utilizată pe scară largă și în timpul conflictului din Irak, confirmându-și relevanța strategică. Analiștii consideră că această locație este cea mai probabilă pentru staționarea viitoarelor avioane F-35, dacă negocierile dintre Washington și aliații europeni vor avea succes.

Pe lângă avioanele de luptă, statele europene cer Statelor Unite menținerea accesului Ucrainei la sateliții americani de recunoaștere și la sistemul GPS. De asemenea, solicitările includ furnizarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, precum Patriot și NASAMS, precum și permisiunea de a continua misiunile de supraveghere cu aeronave spion deasupra Mării Negre.

În paralel, în cadrul unei inițiative denumite „coaliția celor dispuși”, Marea Britanie a anunțat că ar fi pregătită să desfășoare avioane Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de până la 5.000 de militari pentru instruirea forțelor ucrainene. Franța, Canada și Australia analizează la rândul lor posibilitatea de a trimite trupe cu rol de pregătire și sprijin logistic.

Moscova a reacționat imediat și dur la aceste discuții. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Rusia și China ar trebui să aibă drept de veto asupra oricărui tip de sprijin militar occidental pentru Ucraina. Oficialul rus a criticat negocierile NATO, descriindu-le drept „un drum spre nicăieri” și a readus în atenție discuțiile purtate la Istanbul în 2022.

Atunci, Rusia a propus ca cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia și China – să aibă fiecare puterea de a bloca ajutorul militar acordat Ucrainei. Lavrov a prezentat acel model ca pe un exemplu ce ar putea fi aplicat și pentru viitoarele garanții de securitate.

În condițiile intensificării tensiunilor, România se conturează ca un pilon central al securității regionale. Posibila desfășurare de avioane F-35 pe teritoriul său ar reprezenta nu doar un pas major în sprijinirea Ucrainei, ci și o consolidare semnificativă a rolului țării în NATO și în arhitectura de apărare a Europei de Est.