Noul comandament va avea statut de Comandament aliat și va funcționa ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistență de Securitate și Instruire NATO – HQ NSATU. Votul a înregistrat 296 de opțiuni „pentru”, un vot „împotrivă” și 42 de abțineri.
Parlamentul a aprobat instalarea unui comandament logistic NATO la Câmpia Turzii
Această decizie vine în continuarea hotărârii anterioare prin care Parlamentul a aprobat participarea Armatei României la NSATU, începând din 2024. Atunci s-a stabilit punerea la dispoziție a infrastructurii și echipamentelor necesare pentru găzduirea și operarea LEN-R la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.
De asemenea, a fost stabilit un efectiv de până la 100 de militari care să sprijine activitatea, incluzând personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în modulele de instruire desfășurate în afara teritoriului național și detașamente specializate pentru completarea structurii de pe teritoriul României.
Obiectivul principal al misiunii este coordonarea asistenței în domeniul securității pentru Ucraina
Obiectivul principal al misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenței în domeniul securității pentru Ucraina. Aceasta vizează creșterea interoperabilității armatei ucrainene, fără ca NATO să fie implicată ca parte directă în conflict. Misiunea are caracter non-combat și se desfășoară exclusiv pe teritoriul statelor aliate, neavând desemnate un teatru de operații sau o zonă de operații întrunită.
În luna iunie, Nicușor Dan a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei trebuie privit ca o componentă a securității României și a Republicii Moldova. Acesta a arătat că, deși politica tăcerii asupra tipului de ajutor oferit rămâne în discuție, este nevoie de o schimbare a comunicării publice.
„Pentru moment nu am o evaluare dacă este bună sau nu este bună. Singurul lucru pe care cred că trebuie să-l schimbăm este modul de comunicare, asupra acestui subiect (…) Cred că este important de la nivelul autorităţilor statului şi evident al preşedintelui să explicăm oamenilor că securitatea Ucrainei şi ajutorul românesc pentru Ucraina este o chestie care ţine de securitatea României însăşi şi de securitatea Republicii Moldova. Asta trebuei să spunem şi să repetăm de fiecare dată”, a transmis Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni.