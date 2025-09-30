Noul comandament va avea statut de Comandament aliat și va funcționa ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistență de Securitate și Instruire NATO – HQ NSATU. Votul a înregistrat 296 de opțiuni „pentru”, un vot „împotrivă” și 42 de abțineri.

Această decizie vine în continuarea hotărârii anterioare prin care Parlamentul a aprobat participarea Armatei României la NSATU, începând din 2024. Atunci s-a stabilit punerea la dispoziție a infrastructurii și echipamentelor necesare pentru găzduirea și operarea LEN-R la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

De asemenea, a fost stabilit un efectiv de până la 100 de militari care să sprijine activitatea, incluzând personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în modulele de instruire desfășurate în afara teritoriului național și detașamente specializate pentru completarea structurii de pe teritoriul României.

Obiectivul principal al misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenței în domeniul securității pentru Ucraina. Aceasta vizează creșterea interoperabilității armatei ucrainene, fără ca NATO să fie implicată ca parte directă în conflict. Misiunea are caracter non-combat și se desfășoară exclusiv pe teritoriul statelor aliate, neavând desemnate un teatru de operații sau o zonă de operații întrunită.

În luna iunie, Nicușor Dan a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei trebuie privit ca o componentă a securității României și a Republicii Moldova. Acesta a arătat că, deși politica tăcerii asupra tipului de ajutor oferit rămâne în discuție, este nevoie de o schimbare a comunicării publice.