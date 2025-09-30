La Tokyo, s-a desfășurat a doua ediție a Forumului de Energie Japonia–România, prilej cu care țara noastră și-a reafirmat interesul pentru extinderea colaborării cu Japonia în domeniul energetic. Delegația oficială a României a fost condusă de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, care a evidențiat determinarea Guvernului de a întări parteneriatele bilaterale și de a deschide noi perspective de cooperare în acest sector strategic.

La debutul forumului, Cristian Bușoi a subliniat interesul României pentru capitalul japonez, arătând că țara noastră urmărește să aducă investiții în domenii de vârf: tehnologii inovatoare, surse regenerabile, proiecte bazate pe hidrogen, dar și în dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice.

„România trebuie să întărească parteneriatul cu Japonia în domeniul energiei. Putem beneficia de tehnologii inovatoare care pot fi co-finanțate de guvernul japonez și putem atrage investiții majore în regenerabile și hidrogen”, a declarat oficialul român.

Un punct de maximă importanță al vizitei l-a constituit parafarea unui Memorandum de Înțelegere între Ministerul Energiei din România și NEDO – agenția guvernamentală japoneză care coordonează programele de cercetare și dezvoltare dedicate energiei și tehnologiilor industriale.

Prin acest acord se deschide perspectiva unor proiecte comune de cercetare aplicată și inovare tehnologică, menite să sprijine România și Japonia în drumul lor către sisteme energetice moderne – mai curate, mai inteligente și mai reziliente.

„Memorandumul semnat cu NEDO nu este doar un act formal, ci un angajament comun pentru viitor. El va genera proiecte concrete, schimburi de expertiză și finanțări pentru tehnologii japoneze implementate în România”, a subliniat Cristian Bușoi.

În cadrul forumului, firme românești de referință – printre care Transelectrica, DEER și Elcen – și-au expus planurile strategice de dezvoltare pentru perioada următoare, în timp ce dialogurile cu marile companii japoneze, precum Panasonic, IHI, Kawasaki Heavy Industries, Itochu, Mitsubishi Electric și Toshiba, au vizat identificarea unor proiecte concrete de cooperare.

Delegația României a purtat, totodată, discuții cu oficiali ai JETRO, METI, JBIC și NEDO, concentrate pe colaborări în domeniul energiei nucleare și al hidrogenului, pe transferul de tehnologie și pe identificarea de soluții comune pentru cofinanțarea proiectelor strategice de pe piața internă.

În paralel cu agenda oficială, Cristian Bușoi a făcut o vizită la pavilionul României de la Expoziția Mondială Osaka 2025, un spațiu care îmbină promovarea patrimoniului cultural al țării noastre cu prezentarea potențialului de colaborări economice și turistice.

Cristian Bușoi a subliniat că România este hotărâtă să construiască un viitor energetic curat și rezilient, dar a punctat că niciun stat nu poate realiza acest lucru de unul singur, evidențiind rolul crucial al parteneriatului cu Japonia și considerând forumul un pas important spre colaborări mai ambițioase.