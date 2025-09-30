Jurnalista și scriitoarea, cunoscută și pentru controversele din showbiz și poreclită „devoratoarea de fotbaliști” datorită relațiilor sale cu sportivi celebri, precum Adrian Mutu, a încetat din viață subit la doar 45 de ani.

Primele imagini surprinse la priveghi de România TV arată că nici măcar o coroană de flori nu a fost depusă, iar cei apropiați nu și-au făcut apariția. Ceremonia de înmormântare va avea loc miercuri, 1 octombrie, la același cimitir.

Organizarea înmormântării a fost asigurată de apropiații Ioanei Popescu, care au precizat că aceasta nu va fi făcută cu sprijinul statului, ci conform tradiției creștine. Vor exista transport funerar, sicriu, colivă, colaci și prescuri, toate elementele specifice unui astfel de ritual.

Anunțul decesului a fost făcut de iubitul său, care a explicat că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni medicale: varice esofagiene, hepatită C, palpitații la inimă și ulcer. Acesta a povestit că, în ultima perioadă, starea de sănătate i se degradase vizibil. Avea abdomenul foarte umflat, era constipată și refuza internarea în spital.

Planurile cuplului includeau o călătorie la Roma, unde urma să fie cerută în căsătorie de către partenerul său. Cu toate acestea, înainte de plecare, Ioana Popescu s-a simțit tot mai rău. În timp ce bărbatul era în drum spre Constanța, jurnalista a ajuns singură la spital, unde i-au fost aplicate proceduri medicale, după care s-a întors acasă.

Ulterior, problemele de sănătate s-au agravat, iar aceasta a revenit la Spitalul Sf. Ioan, unde a și decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Iubitul său, care a încercat să o contacteze fără succes, a apelat la poliție. După verificări, oamenii legii au confirmat tragedia.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină. Trebuia să ne vedem pe 23 (n.red. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel. Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a dezvăluit iubitul regretatei jurnaliste.

În urma decesului, trupul Ioanei Popescu a fost depus la capela cimitirului, acolo unde va fi înmormântată miercuri, 1 octombrie.