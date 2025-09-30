Inițiativa a organizat în cei 5 ani de activitate peste 25 ediții în București și la nivel național, atrăgând peste 2.500 de participante și peste 100 de speakeri (printre care: Irina Margareta Nistor, Andreea Raicu, Camelia Potec, Ana Maria Brânză, Elisabeta Moraru, Daniela Marișcu, Andreea Berecleanu, Andreea Popescu, Raluca Moianu, Ana Maria Brînză, Sonia Argint, etc). Prin intermediul acestor evenimente am creat contextul ideal pentru networking de calitate și schimb de experiență

Luni, 6 octombrie, de la ora 18:30, la The Marmorosch Hotel București, va avea loc ediția cu numărul 23 din București a seriei de evenimente Eu sunt ANA, un concept deja consacrat în mediul de business românesc. Această ediție aduce în prim-plan valoarea dialogului autentic și puterea pe care o are schimbul de perspective în construirea unui leadership relevant.

Invitatele ediției:

Roxana Popescu – General Manager România & Moldova, AVON,

Alina Donici – Antreprenoare, Fondatoarea ARTESANA,

Nadina Câmpean – Jurnalist, Prezentator Observator ANTENA 1.

Aceste voci reprezentative vor aduce pe scenă experiențe reale și perspective valoroase despre cum se construiește și se menține un leadership autentic într-un mediu de business competitiv.

Extinderea la nivel internațional: Eu sunt ANA

După succesul înregistrat la nivel național, sub umbrela „RoANA”, inițiativa se va extinde și la nivel internațional. În luna noiembrie a acestui an lansăm Eu sunt ANA în Spania.

Evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al Consulatului General al României în Barcelona, prin Dna. Sandra Gătejeanu Gheorghe și Consulului Onorific al României în Insulele Baleare, prin Dl. Alexandru – George Lazăr și sprijinit de instituții de prestigiu din Spania: Foment del Treball Nacional și Palma Activa.

Despre Eu sunt ANA

Eu sunt ANA este o inițiativă dedicată susținerii și promovării leadershipului feminin în România. Creată pentru a oferi inspirație, resurse și oportunități de networking, platforma reunește femei antreprenor și profesioniste din top management, într-o comunitate care valorizează autenticitatea, nonconformismul și ambiția.

Acronimul ANA simbolizează valori puternice: Ambițioasă, Nonconformistă, Autentică. Proiectul se adresează antreprenoarelor și intrapreneoarelor din întreaga țară, oferindu-le o platformă de inspirație, conectare și dezvoltare profesională.

