Mónika Kozma, premiată la Gala Capital pentru sprijinul acordat antreprenorilor din Transilvania

Monika Kozma, Fundația Pro Economica. Sursă foto: Arhivă

„Life is meant for living!” – o propoziție simplă, dar cu rezonanță profundă, care o definește pe Mónika Kozma, o femeie care a visat o societate mai echilibrată și a construit pașii concreți pentru ca acest vis să prindă formă. Antreprenoare, strateg, lider vizionar și mamă, Mónika Kozma este una dintre vocile relevante ale antreprenoriatului cu impact din România. Sub conducerea sa, Fundația Pro Economica s-a transformat într-o platformă de schimbare reală, cu peste 300 de milioane de euro direcționați către antreprenorii din Transilvania, în domenii precum agricultura, turismul și energia verde.