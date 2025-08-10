Instanța a decis să prelungească termenul pentru vânzarea bunurilor firmei falimentare Băi Boghiș SRL, unde Elena Udrea deține jumătate din acțiuni. Acest proces, aflat în derulare, a fost inițiat de mai mulți creditori care au cerut falimentul companiei. Primul termen stabilit pentru vânzarea activelor a fost amânat din cauza procedurilor complicate.

Magistrații au stabilit că licitația pentru bunurile firmei va continua până pe 9 septembrie 2025. Această decizie vine după ce toate părțile implicate au acceptat raportul experților, confirmând faptul că procedura trebuie finalizată în termenul stabilit.

Înainte de această amânare, instanța a hotărât ca vânzarea să înceapă cu jumătate de an în urmă, dar dificultățile întâmpinate au împins data finală mai încolo.

Elena Udrea este coproprietar al firmei Băi Boghiș SRL, în care a investit aproximativ 375.000 de euro în perioada în care ocupa funcția de ministru al Turismului. Unul dintre partenerii săi de afaceri este Lia Stanca, fosta soție a lui Viorel Stanca, cunoscut ca „generalul lui Băsescu”.

Veronica Elena Stanca, cunoscută drept Lia Stanca, a fost afacerista trimisă în judecată pentru evaziune fiscală, după ce procurorii au acuzat-o că a cauzat un prejudiciu de un milion de euro prin 41 de facturi false. În perioada ianuarie 2011 – mai 2013, în calitate de reprezentant legal al patru firme, ea a emis 41 de facturi de avans nestornate, care nu reflectau operațiuni reale, către trei societăți pe care tot ea le administra.

În urma falimentului firmei, Udrea a deschis un dosar la Tribunalul București împotriva partenerelor sale Veronica Elena Stanca și Nadine Magda Stanca.

Această dispută juridică se desfășoară concomitent cu procedura de vânzare a bunurilor companiei. Instanța a încercat să rezolve situația în favoarea creditorilor, însă procesul a fost dificil și de durată, ceea ce a dus la amânarea termenului pentru finalizarea licitației.

În cadrul celui mai recent termen, instanța a decis să amâne judecarea cauzei până pe 2 septembrie 2025, pentru a permite continuarea procedurii de vânzare a activelor firmei. Hotărârea a fost luată în contextul în care toate părțile au fost de acord cu raportul depus de experți, spun cei de la Spynews.

„Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2025, în vederea continuării procedurii”, a stabilit judecătorul.

Această amânare vizează exclusiv terminarea licitației și încheierea procesului falimentului, pentru a respecta drepturile creditorilor și părților implicate.