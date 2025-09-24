Conform deciziei, vizitatorii care aleg să se cazeze în hoteluri, pensiuni sau alte unități de profil din Bolzano, Italia vor plăti, pe lângă taxa turistică standard de 3 euro pe zi, încă 1,50 euro pentru fiecare câine adus.

În paralel, rezidenții vor fi obligați să achite o taxă anuală de 100 de euro pentru animalele pe care le dețin. Potrivit relatărilor Corriere della Sera, măsura vine ca răspuns la cheltuielile suplimentare pe care municipalitatea le suportă pentru curățenia urbană.

Decizia autorităților locale are în vedere și eliminarea proiectului de testare ADN a câinilor, prin care se încerca identificarea proprietarilor care nu strângeau de pe stradă excrementele animalelor. Această inițiativă a stârnit controverse și a fost puternic criticată inclusiv pe plan internațional.

În locul acesteia, s-a ales reintroducerea taxei pentru deținerea câinilor, considerată o soluție mai practică pentru acoperirea costurilor de întreținere a domeniului public.

Autoritățile au precizat că sumele colectate din noua taxă turistică pentru animale vor fi folosite nu doar pentru igienizarea străzilor, ci și pentru amenajarea de spații dedicate câinilor, inclusiv parcuri special concepute.

În același timp, obligația de a strânge după animale rămâne valabilă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni între 200 și 600 de euro, conform reglementărilor locale.

Măsura a generat deja prime reacții negative din partea Agenției Naționale pentru Protecția Animalelor. Organizația a calificat decizia drept o „alegere mioapă și nedreaptă”.

Organizația a subliniat că măsura ar penaliza familiile și turiștii care călătoresc împreună cu câinii, transmițând un mesaj greșit, acela că animalele sunt transformate în simple surse de venit pentru contribuabili. Totodată, a considerat paradoxal faptul că într-o regiune dezvoltată prin turism și ospitalitate sunt vizate chiar persoanele care aleg vacanțe incluzive, însoțite de animalele de companie.

„După eșecul răsunător și costisitor al absurdului proiect ADN canin, în loc să se concentreze pe educația civică, controalele specifice și conștientizarea cetățenilor, se alege din nou calea ușoară: impozitarea animalelor și a stăpânilor acestora. Această măsură nu numai că penalizează familiile și turiștii care aleg să călătorească cu câinii lor, dar transmite și un mesaj profund greşit: transformarea animalelor în bancomate pentru contribuabili. Este paradoxal că, într-o regiune care prosperă datorită turismului și ospitalității, se gândește să-i vizeze tocmai pe cei care aleg o vacanță respectuoasă și incluzivă, aducându-și cu ei companionul patruped”, spun aceștia.

Noua taxă adoptată la Bolzano contrastează cu tendința observată în alte zone ale Italiei, unde numeroase localități implementează măsuri favorabile animalelor de companie. Printre acestea se numără accesul mai facil în spațiile publice, inițiative pentru sprijinirea adopțiilor sau stimulente pentru proprietarii responsabili.

În schimb, autoritățile din Bolzano au ales să introducă o reglementare considerată restrictivă, argumentând însă prin necesitatea de a gestiona mai eficient cheltuielile pentru întreținerea orașului.