Delia Matache a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi pe Instagram, dezvăluind un detaliu mai puțin cunoscut despre rezervația naturală Aiguilles Rouges din Alpii francezi. Acolo există un panou care îi avertizează pe turiști că nu au voie să intre cu câini, nici măcar dacă aceștia sunt ținuți în lesă.

Dacă plănuiești să explorezi frumusețea Alpilor francezi împreună cu câinele tău, trebuie să fii pregătit să respecți restricții stricte: în majoritatea rezervațiilor naturale, patrupedele nu au voie să pătrundă. Rezervația Naturală Aiguilles Rouges oferă un exemplu clar: accesul este interzis în zone spectaculoase precum Lac Blanc, Lacurile Chéserys și Lacurile Cornu, Noirs sau Brévent.

Explicația este cât se poate de clară: chiar și cei mai docili câini sunt văzuți de fauna sălbatică ca potențiali prădători. Prezența lor poate perturba echilibrul delicat al ecosistemului, afectând în special păsările care își construiesc cuiburile pe sol și mamiferele care trăiesc în zonele montane.

Încălcarea regulilor de acces cu câini în rezervațiile protejate din Franța poate fi costisitoare: amenzile pornesc de la 68 și ajung până la 135 de euro, iar pentru fapte grave sau repetate legislația prevede pedepse de până la 750 de euro (Art. R331-65 CE).

Turul Mont Blanc rămâne accesibil iubitorilor de câini, însă nu integral: porțiunile care străbat rezervații naturale le sunt interzise patrupedelor, iar numeroase refugii refuză animalele de companie, forțând astfel drumeții să-și organizeze nopțile sub cerul liber.

Chiar și în zonele unde patrupedele sunt acceptate, stăpânii trebuie să le țină în lesă și, în anumite situații, să le pună botniță. Drumeția se dovedește destul de provocatoare pentru câini, implicând zilnic parcurgerea a 12–15 km pe teren accidentat, cu segmente abrupte de coborâre.

În parcurile naționale precum Mercantour, Écrins sau Vanoise, dar și în rezervațiile naturale precum Plateau-Vercors sau Ristolas-Mont Viso, regulile sunt stricte: câinii nu au voie deloc, nici măcar dacă sunt ținuți în lesă.

În parcurile naturale regionale, patrupedele sunt acceptate numai dacă sunt ținute în lesă pe tot parcursul vizitei.

Legislația prevede că animalele nu pot fi lăsate nesupravegheate: un câine este considerat „rătăcit” dacă nu se află sub observația directă a proprietarului său.

Înainte de a porni la drum, e esențial să te documentezi temeinic: respectarea acestor restricții nu ține doar de lege, ci de menținerea echilibrului naturii. Chiar și cel mai prietenos câine poate tulbura fauna sălbatică.

În România, accesul câinilor în parcurile naționale nu este interzis în mod categoric; însă, intrarea acestora este supusă regulilor stabilite de administrațiile locale, aprobate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

În Parcul Național Retezat, regulamentul prevede că vizitatorii pot aduce câini numai dacă aceștia rămân permanent în lesă. Măsura urmărește protejarea faunei sălbatice, a siguranței turiștilor și chiar a animalelor de companie.