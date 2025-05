Veterinarul Ahmet Tolga Çelik a oferit mai multe informații utile pentru stăpânii de animale. În primul rând, acesta a explicat reacțiile tipice ale patrupedelor în timpul unui cutremur, accentuând faptul că acestea reflectă comportamentul stăpânilor.

Aceste reguli sunt foarte importante pentru stăpânii de animale

Câinii și pisicile pot răspunde diferit la stresul unui cutremur, însă reacția proprietarilor influențează direct modul în care animalele gestionează situația. Prioritatea în astfel de momente este siguranța oamenilor, dar imediat după aceasta, animalele trebuie evacuate cu calm și fără panică. Pisicile ar trebui puse într-o cușcă de transport, iar câinii ținuți în lesă pentru o evacuare rapidă și sigură.

Un element esențial recomandat de specialiști este trusa de urgență pentru animale, care trebuie să conțină hrană uscată și apă pentru 2-3 zile, o lesă, o cușcă de transport, carnetul de sănătate al animalului și un minim de materiale de prim-ajutor (bandaje, dezinfectant, medicamente de bază). O astfel de trusă poate face diferența în momentele critice de după producerea unui seism.

„În timpul unui cutremur, oamenii trebuie mai întâi să-și asigure propria siguranță, apoi, fără a intra în panică, să evacueze și animalele”, explică Çelik, conform Daily Sabah.

Veterinarul avertizează și asupra efectelor post-traumatice ale cutremurelor

Veterinarul avertizează și asupra efectelor post-traumatice ale cutremurelor asupra animalelor. Acestea pot manifesta simptome precum agitație, lipsa poftei de mâncare, tendința de a se ascunde sau, în unele cazuri, comportament agresiv.

Este important ca stăpânii să petreacă mai mult timp cu animalele lor, să le ofere recompense și, dacă este necesar, să folosească produse calmante recomandate de medicul veterinar. Comportamentele precum pierderea interesului pentru joacă, alimentație sau socializare sunt normale după un eveniment traumatic și necesită răbdare din partea proprietarilor.

„Legătura emoțională dintre stăpân și animal este crucială în astfel de momente. Starea de anxietate a stăpânului se transmite automat și animalului”, a subliniat medicul veterinar.

Un alt aspect de maximă importanță este microciparea animalelor. În România, aceasta este obligatorie, însă nu toți proprietarii respectă această reglementare. În contextul unui cutremur, animalele speriate pot fugi și se pot pierde cu ușurință.

Microcipul permite identificarea rapidă și reunirea animalului cu familia. În clinici veterinare sau adăposturi, animalele găsite pe stradă pot fi astfel identificate cu ușurință și returnate stăpânilor.

Este recomandat un plan de urgență

Veterinarul Çelik recomandă elaborarea unui plan de urgență care să includă animalele de companie, mai ales în orașe cu risc seismic crescut, precum București, Ploiești, Buzău, Focșani sau Iași.

Acest plan ar trebui să prevadă locul unde se află trusa de urgență, traseul cel mai rapid de evacuare, desemnarea unei persoane responsabile cu evacuarea animalelor și o listă cu adăposturi sau rude unde acestea pot fi duse temporar.

„Toate animalele de companie ar trebui să fie microcipate și înregistrate. În cazul unui cutremur, animalele găsite pe străzi sau aduse în clinici veterinare pot fi astfel identificate și returnate stăpânilor mult mai rapid”, a subliniat veterinarul.

Experiența lui Ahmet Tolga Çelik în intervențiile de după cutremurul din Turcia din februarie a scos în evidență dificultățile întâmpinate în evacuarea animalelor din adăposturi, locuințe sau de pe străzi. Lipsa unui plan clar a întârziat intervențiile, iar accesul la hrană și apă a fost o problemă majoră. Este esențial să știm din timp unde ne ducem animalele și cum le transportăm în siguranță.

„Efectele cutremurului au fost diferite pentru fiecare animal, iar accesul la hrană și apă a fost o problemă majoră. Este vital să stabilim din timp unde ne ducem animalele și cum le transportăm în siguranță”, a conchis veterinarul.

Proprietarii de animale din Istanbul au împărtășit experiențele lor legate de cutremur. Ecenur Güler a observat că patrupedul său devenise agitat înainte de seism, comportament pe care l-a înțeles abia ulterior.

Cihan Çakar, care are două pisici, a relatat că acestea s-au ascuns sub mobilă, iar evacuarea lor a fost imposibilă în acel moment, dar familia are acum un plan de urgență bine stabilit. Deniz Şimşek a spus că pisica ei a manifestat reacții intense de frică, iar de atunci, toate lucrurile esențiale ale animalului sunt pregătite lângă ușă, pentru a putea fi luate rapid în caz de nevoie.