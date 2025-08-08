Libertate sau restricții pentru câini? O întrebare la care mulți proprietari caută răspuns, în special în sezonul cald, când animalele petrec mai mult timp afară. De la reglementări privind siguranța publică, la obligațiile privind bunăstarea animalului, legislația românească stabilește clar cadrul legal pentru deținătorii de câini. Ce trebuie să știe orice stăpân înainte să lase câinele liber în curte?

În România, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, împreună cu actele normative ulterioare, reglementează strict modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Potrivit legislației, un câine poate fi lăsat liber în curte doar dacă sunt respectate anumite condiții esențiale:

Curtea trebuie să fie împrejmuită corespunzător, astfel încât animalul să nu poată părăsi spațiul. Gardul trebuie să fie suficient de înalt, solid și fără breșe prin care patrupedul ar putea ieși.

Câinele nu trebuie să reprezinte un pericol pentru persoane străine sau pentru alte animale de pe proprietate sau din vecinătate.

Proprietarul are obligația să asigure animalului acces permanent la apă curată, hrană suficientă, adăpost adecvat și îngrijire medicală, la nevoie.

Câinele trebuie supravegheat periodic, chiar dacă este ținut în curte, pentru a preveni eventuale incidente sau accidente.

De altfel, autoritățile recomandă ca fiecare stăpân să verifice periodic integritatea gardului și să se asigure că porțile sunt mereu închise corespunzător, mai ales dacă în gospodărie există copii sau alte animale.

Pe lângă drepturile acordate animalului, legea stabilește clar și ceea ce este interzis. Ținerea câinelui legat permanent cu lanțul, într-un mod restrictiv, este considerată abuz și poate atrage sancțiuni contravenționale. Totodată, este interzisă:

Ținerea câinilor în spații foarte mici, fără acces la adăpost sau la resursele vitale;

Neglijarea animalului, lipsa îngrijirii veterinare sau expunerea la condiții meteorologice extreme;

Aplicarea oricărei forme de cruzime sau tratament neadecvat, care poate afecta bunăstarea animalului.

Legea urmărește, astfel, să prevină atât suferința animalelor, cât și riscurile la adresa comunității.

Situația este mai strict reglementată pentru stăpânii de câini considerați periculoși sau agresivi. OUG 55/2002 prevede că pentru rasele încadrate în această categorie (cum ar fi Rottweiler, Pitbull, Amstaff, Tosa Inu, Mastiff și altele) sunt necesare măsuri suplimentare de securitate:

Gardul trebuie să fie nu doar înalt, ci și imposibil de escaladat sau forțat de animal;

Poarta curții trebuie menținută permanent încuiată;

Obligația de a afișa, la loc vizibil, un panou de avertizare cu mențiunea „Câine periculos” sau „Atenție, câine agresiv”;

În unele situații, autoritățile locale pot impune și alte restricții sau pot verifica periodic modul în care animalul este ținut.

Deținătorii acestor câini trebuie să fie conștienți că nerespectarea regulilor atrage răspundere penală sau contravențională, în funcție de gravitatea faptei.

În cazul în care un câine scapă din curte și atacă sau rănește o persoană sau un alt animal, responsabilitatea aparține integral proprietarului. Conform Legii 205/2004, amenzile pot varia între 1.000 și 3.000 de lei, însă dacă incidentul se soldează cu vătămări grave, stăpânul riscă inclusiv dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autoritățile pot dispune confiscarea animalului sau, în cazuri extreme, interzicerea deținerii de animale pe o perioadă determinată.

Exemplu real: În 2023, într-o localitate din județul Ilfov, un copil de 7 ani a fost atacat de un câine lăsat liber în curte, care a reușit să iasă pe poarta deschisă accidental de un alt membru al familiei. Proprietarul a fost sancționat cu amendă maximă și s-a deschis dosar penal pentru neglijență.

România a armonizat, în ultimii ani, legislația privind bunăstarea animalelor cu normele europene, unde accentul cade atât pe protejarea animalului, cât și pe siguranța comunității. În alte state, sancțiunile pentru stăpânii neglijenți pot fi și mai severe, iar supravegherea câinilor cu potențial periculos este o prioritate națională.

Pentru a evita neplăcerile, orice stăpân de câine ar trebui să respecte câteva reguli de bun simț: