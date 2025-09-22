Frankfurt, cel mai mare oraș din landul Hessa și al cincilea ca mărime din Germania, cu o populație de aproximativ 670.000 de locuitori, a decis să înăsprească măsurile împotriva celor care aruncă deșeuri în spațiul public.

Dacă până acum aruncarea unei gume de mestecat costa 55 de euro, de la 1 octombrie amenda ajunge la 120 de euro.

Pentru alte abateri, sancțiunile sunt și mai dure: 400 de euro pentru nestrângerea excrementelor de câine (sau 500 de euro dacă incidentul are loc în parcuri), 300 de euro pentru urinarea în public și până la 1.000 de euro pentru depozitarea ilegală a deșeurilor voluminoase, transmite Bild.

Primarul Mike Josef a declarat că Frankfurt trebuie să devină „mai curat și mai locuibil”, iar cei care aleg să ignore regulile vor suporta consecințe clare și semnificative.

Edilul a precizat că aceste măsuri sunt însoțite de investiții în infrastructură: vor fi montate coșuri de gunoi suplimentare pentru ca oamenii să aibă mai multe opțiuni de a arunca deșeurile în mod corespunzător.

„Frankfurt trebuie să devină mai curat și mai locuibil. Cei care încalcă regulile vor suporta consecințe semnificative în viitor”, a spus Mike Josef.

Consilierul municipal Annette Rinn a explicat că „curățenia este o chestiune de respect față de oraș și față de oamenii care locuiesc aici”, subliniind importanța unor sancțiuni ferme.

Totuși, nu toți sunt convinși că măsurile vor avea efectul dorit. Peter Postleb, fost consilier pentru curățenie, a declarat că amenzile mari nu sunt suficiente dacă nu există și controale regulate.

În opinia sa, fără supraveghere constantă, riscul este ca măsurile să rămână doar la nivel declarativ.

„Amenzile mari sunt utile doar dacă se fac controale frecvente! Altfel, este doar un anunț fără consecințe, ca multe altele în politica de astăzi!”, spune acesta.

Pe lângă controalele anunțate, autoritățile locale au precizat că vor fi făcute investiții suplimentare pentru a sprijini implementarea noilor reguli. Instalarea de coșuri de gunoi suplimentare și campaniile de informare au rolul de a încuraja comportamente mai responsabile din partea cetățenilor.