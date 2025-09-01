Amenzile care îi vizează pe locatari și proprietari nu se aplică doar pentru petreceri, certuri sau țipete, ci și pentru utilizarea unor electrocasnice zgomotoase în afara intervalelor permise.

După ora 22:00, volumul televizorului, al boxelor sau al radioului trebuie să fie minim, iar jocurile video sau activitatea la laptop sunt permise doar dacă zgomotul nu deranjează vecinii. O alternativă recomandată este folosirea căștilor pentru ascultarea muzicii sau a sunetelor generate de aparatură.

În acest context, locatarii și proprietarii trebuie să țină cont de următoarele electrocasnice care pot aduce amendă. Primul aparat este mașina de spălat rufe. Programarea acesteia pe durata nopții poate deranja vecinii, mai ales în ciclul de stoarcere, și afectează elevii sau angajații care trebuie să se trezească devreme. Este recomandat să speli hainele între orele 8:00 – 14:00 sau 19:00 – 21:00.

De asemenea, folosirea aspiratorului după ora 22:00 este interzisă, chiar dacă există urgențe precum murdărie pe covor. Alternativa este folosirea unei mături sau a unui mop care nu produc zgomot.

Totodată, pornirea bormașinii, polizorului sau a altor unelte zgomotoase după ora 22:00 poate atrage plângeri și amenzi. Chiar și în timpul zilei, aceste activități trebuie anunțate vecinilor pentru a evita deranjul și conflictele.

La rândul ei, mașina de spălat vase produce zgomote mecanice pe durata ciclului de spălare și uscare. În apartamentele cu pereți subțiri, acest zgomot poate deranja studenții sau angajații care se trezesc devreme.

Blenderul, râșnița de cafea sau robotul de bucătărie produc zgomot intens de scurtă durată care poate atrage plângeri. Este recomandat să nu le folosești după ora 22:00, iar activitățile de acest tip să fie efectuate înainte de începerea programului de liniște.

Potrivit Poliției, Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice incriminează următoarele situații:

tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social.

Respectarea programului de liniște este esențială pentru conviețuirea armonioasă în blocuri și pentru evitarea amenzilor usturătoare. Prin urmare, planificarea utilizării electrocasnicelor și reducerea zgomotului sunt obligatorii după ora 22:00 și în intervalul de după-amiază.