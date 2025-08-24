Proiectul a fost publicat pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Transparență decizională. Acesta stabilește modul în care agenții economici pot obține acorduri și autorizații de funcționare pentru activități de alimentație publică, recreative sau distractive.

„Art.1 Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești, care include și modalitatea de obținere a acordurilor de funcționare și a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică, respectiv a autorizațiilor privind alte activități recreative și distractive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 469/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor referitoare la desfășurarea activității de alimentație publică și respectiv avizelor de program pentru societățile comerciale care desfășoară activitatea prin puncte de lucru amplasate pe raza Municipiului Ploiești își încetează aplicabilitatea. Art.3 Avizele de program, Autorizațiile privind desfășurarea activității de alimentație publică precum și Autorizațiile privind desfășurarea activităților recreative și distractive eliberate până la data adoptării prezentei, rămân valabile până la data expirării acestora. Art.4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Poliția Locală, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri”, se arată în document.

Propunerea de regulament introduce o taxare diferențiată pentru agenții economici care aleg să funcționeze după ora 22.00:

Între orele 22.00 – 24.00 – taxă majorată cu 25%

Între orele 24.00 – 02.00 – taxă majorată cu 50%

Program Non-Stop sau după ora 02.00 – taxă dublată (100%)

Nivelul concret al acestor taxe este stabilit anual prin hotărâre a Consiliului Local, iar regulamentul propus prevede doar procentele de majorare, transmite Observatorul Prahovean.

În proiect se precizează că avizele și autorizațiile emise anterior vor rămâne valabile până la data expirării lor. După adoptarea noului regulament (dacă va fi votat), noile reguli și taxe se vor aplica doar pentru autorizațiile viitoare.

Responsabilitatea punerii în aplicare va reveni Direcției Gestiune Patrimoniu, Poliției Locale Ploiești și Serviciului Public Finanțe Locale.

Dacă va fi aprobat, regulamentul ar aduce costuri suplimentare pentru baruri, restaurante, cluburi și alte activități comerciale nocturne. Autoritățile locale susțin că scopul este de a reglementa mai strict activitățile de noapte și de a aduce venituri suplimentare la bugetul local.

Deocamdată, noile reguli privind taxarea activităților comerciale după ora 22.00 din Ploiești sunt doar o propunere aflată în dezbatere publică. Urmează ca proiectul să fie analizat și votat de Consiliul Local. Dacă va fi adoptat, agenții economici care funcționează noaptea vor plăti taxe suplimentare cuprinse între 25% și 100%, în funcție de intervalul orar.