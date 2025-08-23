Într-o intervenție televizată, Adrian Negrescu a explicat că plafonările, indiferent de domeniu, nu au rezultate pozitive pe termen lung. Economistul a subliniat că eliminarea acestor măsuri a condus la scumpiri masive, exemplul cel mai vizibil fiind piața de energie.

După anularea plafoanelor, facturile au crescut brusc, iar consumatorii s-au trezit cu costuri duble față de lunile precedente. Situația a fost agravată de datoriile acumulate de stat către furnizori, ceea ce a generat tensiuni suplimentare în sector.

Negrescu a precizat că aceeași problemă se poate repeta în momentul în care piața gazelor va fi complet liberalizată. El a menționat și plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, considerată ineficientă.

„A fost un fel de frecție la un picior de lemn”, a spus acesta, criticând decizia Guvernului de a prelungi măsura fără o analiză reală a efectelor.

În opinia sa, toate aceste intervenții dau o falsă impresie de protecție economică, dar creează dezechilibre financiare.

Expertul a avertizat că aceste politici nu doar că nu rezolvă problemele, ci le amână și le amplifică. Statul rămâne cu datorii uriașe, iar cetățenii sunt surprinși de scumpiri bruște, ceea ce le afectează bugetele familiale.

Negrescu consideră că lipsa de predictibilitate este principala problemă, mai ales când vorbim despre utilități esențiale. El a accentuat că populația are nevoie de informații clare și de soluții care să nu creeze efecte de bumerang.

În cadrul discuției, economistul a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă mulți români, explicând că pentru o mare parte a populației, plata facturilor lunare a devenit o povară tot mai greu de gestionat. El a arătat că persoanele cu venituri reduse, cum sunt pensionarii sau angajații plătiți cu salariul minim, sunt cele mai afectate de creșterea prețurilor.

„E o problemă pentru majoritatea populației, într-adevăr, să-și plătească aceste facturi, mai ales pentru cei care au venituri reduse, mă refer aici la pensionari, la familiile cu salariu minim pe economie. Gândiți-vă că le-au venit facturi de două sau chiar de trei ori mai mari decât în luna anterioară, la energie. Iar în perspectiva iernii mă aștept la niște facturi foarte, foarte mari. Din această perspectivă, da, s-ar putea să avem foarte mulți români care să nu fie capabili să-și plătească facturile. Probabil se vor împrumuta, probabil vor găsi soluții să ia de undeva bani să plătească aceste facturi, pentru că altfel riscă să rămână fără servicii. Gândiți-vă că ieșim din zona de protecție generată de vremea extrem de caldă”, a spus economistul.

El a mai explicat că aceste creșteri de prețuri ar putea duce la incapacitatea de plată pentru mulți, subliniind că ajutoarele financiare oferite de stat sunt insuficiente.

„Oamenii nu trebuie să aștepte foarte repede acești bani, 50 de lei, iar în legătură cu factura, gândiți-vă, dacă e o factură de 200-300 de lei, ce mai reprezintă 50 de lei la această factură? Din această perspectivă, singura șansă a oamenilor este să-și reducă consumul, să vadă dacă într-adevăr au niște aparate electrice care consumă foarte mult în casă și să încerce să le folosească mai puțin”, a spus Negrescu.

Negrescu a avertizat și asupra deciziilor companiilor de utilități, care pot opri serviciile pentru cei cu restanțe, subliniind că situația poate deveni critică în lunile următoare.

Expertul a arătat că firmele de energie și gaze nu vor ezita să debranșeze consumatorii care nu-și achită facturile, mai ales după ce perioada cu temperaturi ridicate a trecut.

Odată cu apropierea sezonului rece, consumul de energie și gaze crește considerabil, iar acest lucru duce inevitabil la tarife mai mari și la presiune suplimentară asupra celor cu venituri reduse. El a adăugat că riscul de a rămâne fără lumină sau căldură este real și poate afecta un număr mare de gospodării.

„Agenții economici, aceste companii de utilități, de energie și de gaze, vor putea oricând să taie serviciile pentru cei care nu-și plătesc. Da, ieșim din vremea extrem de caldă și în foarte scurt timp intrăm în vremea, poate, extrem de friguroasă și va crește consumul, vor crește din nou prețurile. Spuneați de executarea silită, practic, oamenii rămân fără lumină și gaze, s-ar putea să rămână în plină iarnă”, a spus el pentru Euronews.

Negrescu a vorbit și despre un alt aspect care poate afecta semnificativ populația în următoarele luni. El a atras atenția că, pe termen mediu, există o presiune tot mai mare din partea instituțiilor europene pentru liberalizarea completă a pieței gazelor.

„Pe termen mediu ne mai așteaptă o veste proastă din punctul meu de vedere. Comisia Europeană ne cere de mai mult de două luni de zile să liberalizăm de urgență și piața gazelor, acolo unde prețurile sunt înghețate până în primăvara anului viitor, până în luna aprilie”, a precizat acesta.

Economistul a subliniat că, odată ridicate aceste plafonări, consumatorii vor resimți scumpiri imediate, ceea ce va adăuga o presiune suplimentară asupra bugetelor deja afectate de creșterile de prețuri la energie electrică. În lipsa unor măsuri de protecție, multe gospodării ar putea ajunge să plătească sume greu de suportat, iar veniturile medii nu vor acoperi cheltuielile cu utilitățile.

„Un an pe care să ni-l aducem aminte, eu, la începutul lui 2025, spuneam că acest an va fi anul covrigului, anul în care vom suferi cu toții, din păcate, de pe urma creșterii taxelor și acestor majorări de prețuri care le-au de anticipat”, a spus economistul.

În plus, modificările fiscale au adus un impact imediat asupra facturilor. Pentru serviciile facturate în august pentru luna iulie, TVA-ul aplicat este de 21%, nu de 19%, conform Codului Fiscal. Negrescu a arătat că mulți consumatori nu știau despre liberalizarea pieței de energie și nu și-au ales un furnizor.