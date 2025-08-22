Economistul Adrian Negrescu a lansat un avertisment sever legat de viitorul pensiilor private obligatorii. El susține că Pilonul II, în forma actuală, nu oferă o garanție reală pentru o bătrânețe liniștită. Datele arată că, pentru majoritatea contribuabililor, economiile finale nu vor depăși echivalentul a 6.000 de euro.

Afirmațiile sale au fost făcute într-un interviu pentru DCBusiness, unde a explicat de ce sistemul riscă să devină mai degrabă un sprijin simbolic decât o soluție financiară solidă.

Adrian Negrescu avertizează că Pilonul II, deși prezentat ca un pilon de siguranță financiară, nu poate susține nevoile reale ale viitorilor pensionari. El a precizat că pentru mai mult de 8 milioane de persoane înscrise, suma medie la finalul carierei va fi modestă.

„Pentru majoritatea contribuabililor, Pilonul II nu va aduce mai mult de 6.000 de euro la final, o sumă ridicol de mică raportată la prețuri și la nevoile de zi cu zi. Mulți vor descoperi că banii aceștia sunt doar un mic sprijin, nu o garanție pentru bătrânețe”, spune economistul Adrian Negrescu.

Analistul compară aceste sume cu simple ajutoare temporare, chiar cu „bani de buzunar” sau „ajutor de înmormântare”.

Potrivit lui, nivelul actual al contribuțiilor și randamentelor nu permite acumularea unor fonduri relevante. În opinia sa, contribuabilii trebuie să conștientizeze că Pilonul II nu este suficient pentru acoperirea cheltuielilor zilnice.

Specialistul subliniază că este nevoie de planificare financiară pe termen lung. Oamenii ar trebui să ia în calcul contribuții suplimentare, economii personale sau investiții individuale. Pilonul III, economiile bancare sau investițiile pe bursă pot fi alternative importante pentru completarea veniturilor la pensie.

Ordonanța recent adoptată aduce modificări semnificative privind modul de retragere a banilor din Pilonul II. Cei care au acumulat sume reduse, până la 3.000 de euro, își vor putea ridica integral economiile. În schimb, pentru cei care au economii mai mari de 15.000 de lei, vor fi aplicate reguli de eșalonare.

Adrian Negrescu consideră că problema principală nu este doar retragerea banilor, ci și modul în care aceștia sunt investiți. În prezent, aproximativ 65% din fondurile Pilonului II sunt plasate în titluri de stat. Această strategie, susține el, limitează randamentele și reduce potențialul de creștere.

„Avem nevoie ca administratorii să aibă libertatea să investească mai diversificat, inclusiv în acțiuni ale unor companii profitabile, așa cum fac norvegienii cu cele mai puternice fonduri suverane din lume. Doar așa am putea spera la pensii mai mari”, explică el pentru DCBusiness.

Economistul indică faptul că, fără diversificare, sistemul nu poate aduce rezultate mai bune. Investițiile limitate la titluri de stat oferă siguranță, dar nu generează creșteri semnificative ale sumelor acumulate. Comparativ cu alte țări, portofoliile românești sunt restrictive și lipsite de potențial de randament ridicat.

Pentru a ilustra dimensiunea problemei, Adrian Negrescu a oferit un exemplu concret din zona medicală.

„Ce poți face cu 6.000 de euro? Când un tratament împotriva cancerului poate costa 9.000 de euro pe lună, banii din Pilonul II devin irelevanți. Este nevoie de o schimbare de paradigmă în felul în care gândim economisirea pentru pensie”, a spus Negrescu.

Analistul subliniază că, raportat la prețurile actuale, aceste economii sunt insuficiente. Costurile cu sănătatea, utilitățile și alimentația depășesc cu mult nivelul sumelor din Pilonul II. În lipsa altor surse de venit, riscul de sărăcie la bătrânețe rămâne ridicat.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să încurajeze soluții mai flexibile și mai diversificate. Încurajarea investițiilor private și susținerea altor instrumente financiare pot crea un echilibru necesar în sistem.

Economistul concluzionează că Pilonul II nu va deveni vreodată principala sursă de venit la pensie. Contribuabilii se vor baza în continuare pe Pilonul I, pensia de stat, care va rămâne dominantă.

„Nu putem vorbi de stabilitate financiară la pensie bazându-ne doar pe Pilonul II. E un calcul simplu: la salariul net de azi, pensia de mâine va fi cam 30% din acea sumă. Restul trebuie să îl suplinim singuri”, avertizează economistul.

Mesajul său este ferm și vizează o realitate pe care mulți o ignoră. Pilonul II este un ajutor, dar nu poate asigura un trai decent. Fără planificare suplimentară, milioane de români vor fi expuși la dificultăți financiare în perioada de pensionare.