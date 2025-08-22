George Moț arată că românii aleg plata eșalonată, nu mitul viral
O postare virală din social media, distribuită de un influencer cu audiență masivă, a susținut recent că „90% dintre români își doresc să ridice toți banii de pensie dintr-o singură tranșă”, invocând o presupusă „statistică dovedită”. Afirmația a stârnit reacții și controverse, însă datele oficiale spun o cu totul altă poveste.
George Moț, specialist în domeniul pensiilor private, a verificat cifrele oficiale și arată că, de fapt, românii au demonstrat în ultimii ani un comportament financiar mult mai matur decât lasă să se înțeleagă astfel de afirmații simplificate.
Plata eșalonată, preferată de români încă din 2018
Din 2018, odată cu introducerea opțiunii de plată eșalonată, românii au început să o utilizeze masiv. Statisticile arată că:
- în Pilonul II, până în 2022, peste 40% din plăți – atât ca număr, cât și ca valoare – au fost efectuate eșalonat;
- în Pilonul III, ponderea a fost și mai mare, de aproximativ 60%.
„Așadar, chiar dacă retragerea integrală era permisă și la îndemână, foarte mulți români au preferat varianta plăților succesive, văzând în ea o oportunitate”, explică George Moț.
Cum au schimbat reglementările fiscale comportamentul beneficiarilor
După 2022, odată cu eliminarea contribuției CASS și reducerea poverii fiscale, respectiv aplicarea impozitului doar la profit începând cu 2024, comportamentul financiar al românilor s-a adaptat. Mulți au început să combine cele două opțiuni – retragerea integrală și plata eșalonată – în funcție de nevoile personale și avantajele fiscale.
Chiar și așa, plata eșalonată rămâne preferată de un segment semnificativ: peste un sfert din toate plățile efectuate în prezent reprezintă încă plăți succesive.
„Diferența este uriașă între aceste cifre și cele vehiculate în online. Nu vorbim nicidecum de 10%, ci de o pondere consistentă, care arată că românii nu duc lipsă de educație financiară, așa cum se insinuează uneori. Atât timp cât opțiunile sunt explicate clar, oamenii aleg inteligent”, subliniază Moț.
Educația financiară, în oglindă cu deciziile românilor
Afirmațiile simplificate din social media tind să creeze imaginea unei populații vulnerabile, care nu ar înțelege mecanismele de funcționare ale pensiilor private. Însă cifrele arată contrariul: în mod liber, fără constrângeri, mulți români aleg soluții care le optimizează veniturile și reduc taxele datorate statului.
- Cele mai recente statistici oficiale, centralizate din peste 30 de surse, pot fi consultate aici: link
- Detalii despre graficul de plată eșalonată și modul în care acesta poate diminua povara fiscală, aici: link
