În ultimele 12 luni, peste un milion de români au intrat pe site-ul www.pilonul2.ro ca să afle informații despre pensia lor privată, arată datele publicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), care administrează portalul.

Traficul pe site (număr de vizitatori, sesiuni și pagini vizualizate) a crescut cu aproape 50% față de anul trecut. Site-ul a fost lansat acum un an, odată cu campania națională de informare din 2024. Prin el, oricine poate afla în câteva minute dacă este înscris la un fond de pensii private obligatorii și la care, dar și își poate face cont pe site-ul administratorului.

Astfel, fiecare participant la Pilonul 2 poate vedea suma adunată în contul personal, istoricul contribuțiilor și alte informații utile. În medie, fiecare vizitator a petrecut peste 3 minute și jumătate pe site.

În ultimul an au fost cinci momente importante care au adus mult trafic pe site:

campania națională de informare a APAPR din octombrie-noiembrie 2024;

revenirea, din ianuarie 2025, a aproape 500.000 de salariați în Pilonul 2, după ce au fost eliminate excepțiile;

discuțiile din iunie despre introducerea CASS pe plățile făcute de fondurile de pensii private;

dezbaterile din august privind legea de plată;

noua campanie națională APAPR din septembrie-octombrie 2025, difuzată la TV și online.

Pilonul 2 (pensia privată obligatorie) îți oferă un venit în plus pe lângă pensia de stat (Pilonul 1). Când te retragi din muncă, primești banii strânși în contul tău personal, economisiți de-a lungul anilor. Acest sistem a început în 2007–2008, iar azi peste 8 milioane de români contribuie la el. Toate țările din UE și multe alte state dezvoltate au sisteme similare, multe dintre ele obligatorii sau semi-obligatorii.

Avantajele Pilonului 2:

Mai mulți bani la pensie – completează pensia de stat și te ajută să-ți menții nivelul de trai.

– completează pensia de stat și te ajută să-ți menții nivelul de trai. Protecție pentru tine și familie – primești banii la pensie sau în caz de invaliditate; dacă mori, banii merg la moștenitori.

– primești banii la pensie sau în caz de invaliditate; dacă mori, banii merg la moștenitori. Fără costuri suplimentare – contribuția se reține direct din CAS-ul pe care îl plătești deja, iar angajatorul se ocupă de tot.

– contribuția se reține direct din CAS-ul pe care îl plătești deja, iar angajatorul se ocupă de tot. Tu ești proprietarul banilor – legea îți apără drepturile.

– legea îți apără drepturile. Siguranță și transparență – investițiile sunt reglementate, atent supravegheate și protejate.

– investițiile sunt reglementate, atent supravegheate și protejate. Acces online – poți verifica oricând ce sume ai strâns.

Pilonul 2 este un mod modern, sigur și eficient de a economisi pentru pensie, la fel ca în alte țări dezvoltate.

Banii din contul tău Pilon 2 sunt ai tăi, dar sunt administrați de fondul de pensii până la pensionare. Îi poți retrage doar în trei cazuri:

când iei pensie pentru limită de vârstă;

când iei pensie de invaliditate (indiferent de grad);

în caz de deces, moștenitorii îți primesc banii.

Ca să îți ridici banii, trebuie să contactezi administratorul fondului tău de pensii. El îți va spune ce documente ai nevoie și cum se face plata. La fel și pentru moștenitori. Ai două variante de plată:

o singură tranșă (toți banii deodată);

plăți lunare egale timp de cel mult 5 ani (până la 60 de rate).

De obicei, plățile eșalonate pot fi mai avantajoase, dar administratorul fondului te poate ajuta să alegi ce e mai bine pentru tine.

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) este o organizație care reunește toți administratorii de fonduri de pensii și băncile depozitare. Nu ține de stat, nu face politică și este independentă. Scopul ei este să protejeze interesele membrilor și, în același timp, să informeze și să educe publicul despre pensiile private.

Înființată în 2004, APAPR a contribuit constant la îmbunătățirea legilor din domeniul pensiilor și al piețelor financiare, fiind un partener de dialog pentru autorități. Totodată, Asociația și membrii săi au investit mult în campanii de promovare, informare și educare, fiind mereu activi în mass-media pe subiecte legate de pensii.

APAPR urmărește respectarea regulilor profesionale, evitarea conflictelor de interese și menținerea unei concurențe corecte între membrii săi. Din 2008, face parte și din PensionsEurope, organizația europeană care adună la un loc asociațiile de pensii din diferite țări.