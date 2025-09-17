Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe din partea PSD, a transmis miercuri, 17 septembrie, că politicienii sunt votați de oameni, nu de companii, și că datoria lor fundamentală este protejarea cetățenilor.

Mesajul său a venit în contextul controverselor legate de posibila eliminare a plafonului la adaosul comercial pus pentru alimentele de bază.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu a subliniat că oamenii așteaptă sprijin din partea statului și a afirmat că cei care nu înțeleg această responsabilitate nu ar trebui să facă politică.

În opinia sa, în loc să fie prezentate public argumente privind presupusa distorsionare a pieței, ar fi mai util ca autoritățile să facă publice date despre câte venituri au fost externalizate de lanțurile de retail în ultimii doi ani.

Câciu a comparat performanțele supermarketurilor românești, care funcționează și se extind cu un adaos comercial de doar 9%, cu situația retailerilor străini care, deși aplică un adaos de aproximativ 20%, reclamă dezechilibre și probleme. El a cerut o analiză comparativă la nivel european, amintind că state precum Grecia, Croația, Portugalia, Bulgaria, Spania, Italia și Franța au plafonat adaosul comercial la o parte dintre produsele de bază pentru a proteja consumatorii.

În încheiere, fostul ministru a ironizat atitudinea celor care se opun măsurilor de plafonare, spunând că în România există voci care se comportă „mai catolice decât Papa”, considerând că știu mai bine decât toată Europa cum funcționează economia și inflația, deși, în opinia sa, tocmai aceste politici au dus la creșterea prețurilor.

„Politicienii sunt votați de oameni, nu de companii! Politicienii au datoria/obligația de a proteja, în primul rând, oamenii! Iar oamenii își doresc ca statul să-i protejeze! Cine nu înțelege asta, nu are rost să facă politică! PS: în loc să ne vândă unii povești cu distorsionarea pieței nu ar fi mai bine să se prezinte public câte venituri au fost externalizate prin tot felul de „artificii” de lanțurile de retail în ultimii 2 ani? Cum pot supermarketurile românesti sa o ducă excelent și să se extindă având un adaos de doar 9%, iar cele străine să fie „dezechilibrate” la un adaos comercial de 20%? Ia să vedem cum este în Europa! Grecia, Croatia, Portugalia, Bulgaria, Spania, Italia, Franța au plafonat adaosul comercial la multe dintre produsele de baza!!! Măi, dar cum se face că în România sunt unii mai „catolici decât Papa”, știu ei mai bine cum e cu economia, cu inflația(așa de bine de au aruncat-o în aer) iar toți europenii sunt niște pesediști…”, a scria Adrian Câciu pe Facebook.

Potrivit unor surse, coaliția de guvernare ar fi decis, în ședința de astăzi, 17 septembrie, să amâne cu o săptămână decizia în privința plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Ilie Bolojan ar fi cerut timp pentru a putea realiza o analiză suplimentară pe acest subiect.

Însă în caz că plafonarea va fi până la urmă eliminată de la 1 octombrie, așa cum prevede acum legea, următoarele alimente s-ar scumpi imediat: