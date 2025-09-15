Astfel, dificultățile financiare ale românilor se intersectează cu un conflict politic major. Guvernul a anunțat, prin purtătorul de cuvânt, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va fi prelungită după 30 septembrie. Reprezentanții PSD susțin că nu au fost consultați și acuză că persoanele cu venituri mici vor fi vulnerabile în fața scumpirilor, în timp ce liberalii argumentează că statul nu mai poate menține controlul asupra pieței pe termen nelimitat.

Măsura plafonării a fost introdusă în august 2023, inițial pentru 14 produse de bază, extinzându-se ulterior la 17 articole. Termenul de valabilitate este 30 septembrie 2025, iar din luna următoare piața va funcționa practic fără restricții.

Dacă plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va fi prelungită, coșul zilnic al românilor ar putea crește cu aproximativ 10%. Prețurile vor suferi majorări semnificative: o pâine de 300 de grame va ajunge aproape de 2 lei, laptele pe litru va costa în jur de 7,14 lei, iar carnea de pui va depăși 16 lei. Alte produse precum ouăle, uleiul și zahărul vor înregistra, de asemenea, creșteri. Aceasta afectează direct peste 2 milioane de români care trăiesc cu salariul minim.

Creșterea prețurilor nu este doar o problemă individuală, ci și una economică: rata anuală a inflației a urcat la 9,9% în august, față de 7,84% în iulie, iar majorarea TVA-ului la 21% a avut un impact semnificativ. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat că economia se confruntă cu o „cocoașă frumoasă” de inflație. Banca Națională a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, de la 4,6% anterior, însă aceste estimări nu includ creșterile viitoare de prețuri la alimente.

Pâine (300 g) – aproape 2 lei

Lapte (1 litru) – circa 7,14 lei

Carne de pui – peste 16 lei

Ouă

Ulei

Zahăr

Rămânem atenți la evoluția prețurilor, mai ales că termenul de expirare al plafonării se apropie rapid.

Potrivit unor surse politice citate de Gândul, Partidul Social Democrat analizează posibilitatea de a propune în Parlament o lege care să mențină plafonarea prețurilor la alimentele de bază, în cazul în care premierul Bolojan nu își schimbă poziția până atunci.

Reprezentanții PSD intenționează să exercite presiuni pentru ca Guvernul să decidă prelungirea măsurii, care este programată să expire la 1 octombrie.