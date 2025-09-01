În ultimele luni, mai multe măsuri fiscale aplicate în România au stârnit critici dure din partea specialiștilor din mediul de afaceri, fiind catalogate drept „barbarisme” economice. Printre acestea se numără IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri), ICAS (impozitul suplimentar pentru petrol și gaze), ISB (impozitul suplimentar pentru bănci) și limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu consultanța și managementul, este de părere Gabriel Biriș.

Acesta spune că IMCA, impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, introdus în 2023 și aplicabil din 2024, urmează să fie eliminat în 2026 prin „Pachetul 2” aprobat de Guvern. Criticii susțin că măsura afectează mai mult companiile românești decât multinaționalele și că a descurajat investițiile noi în țară, facilitând în schimb achizițiile la preț redus de către capitalul străin. Studiile publice prezentate în aprilie 2025 arată că impozitarea cifrei de afaceri, nu a profitului, poate pune în pericol antreprenorii locali și că măsura a fost adoptată pe baza unor supoziții privind impozitarea multinaționalelor.

”Barbarismul acesta (impozitarea cifrei de afaceri, nu a profitului) pare a fi un “fetis” al acestori “experti” (numiti extraordinar de bine “samani” de Cristian Grosu, gazda noastra). Sa nu uitam de scandalul generat in 2017 de includerea in programul de guvernare al intens datatorului de sfaturi economice domn Tudose a eliminarii impozitului pe profit si inlocuirea lui cu un impozit pe cifra de afaceri, masura care ar fi scos pur si simplu economia romaneasca din lumea civilzata, ar fi facut inaplicabile atat majoritatea Conventiilor privind evitarea dublei impuneri si combaterea evaziunii fiscale la care Romania este parte si ar fi facut inaplicablicabile Directivele UE in ceea ce priveste impozitarea directa (Parent/Subsidiary, Royaltie and Interest, Reorganizari). Din fericire, atunci aceasta masura a fost trecuta de dl Tudose la “discutate si uitate”. Numai ca nu a fost uitata, ci doar parcata pentru o vreme, emanand ulterior sub numele de IMCA… Acum, vedem alti mari experti in a crea si intretine teorii precum multinationalele sunt dusmanul bravului nostru popor dezlantuiti impotriva eliminarii IMCA! Numai ca, ce nu ne spun acesti experti in manipulare, este ca unele dintre cele mai afectate companii nu sunt multinationalele, ci chiar chiar antreprenorii romani care au dezvoltat afaceri mari in distributie de marfuri (dominata de romani), industria prelucratoare (avem si aici cateva exemple notabile), industrie grav afectata (dupa cum ne spune chiar Guvernul in Raportul privind situatia macoreconomica pe anul 2025 si prognoza pe 2026-2028) de consturile privinde tranzitia energetice (impusa prin politici publice de politicieni!), concurenta din China si schimbarea preferintelor consumatorilor (ambele amplificate prin subventii inepte pentru achizitii tot din China)”, este de părere acesta.

În ceea ce privește ICAS, impozitul suplimentar de 0,5% aplicat pentru petrol și gaze, acesta a fost considerat neconstituțional până la apariția unei ordonanțe în 2025, deoarece legea care îl introducea nu specifica cine este obligat să-l plătească. Criticii semnalează că reglementarea a fost redactată defectuos, afectând companii precum Carrefour și lăsând loc de interpretări arbitrare.

”Impozitul suplimentar pentru petrol si gaze (0,5% din cifra de afaceri – vedem din nou “fetisul” cifrei de afaceri!) a fost introdus tot in 2023, cu aplicabilitate limitata (2024, 2025). Ma astept si aici ca expertii nostri in multinationale sa inceapa atacurile mai spre sfarsitul anului, cand isi vor da seama ca ICAS nu a fost prelungit. Nefiind nimic scris in pachet, posibil sa le fi scapat…”, mai spune Gabriel Biriș.

ISB, impozitul suplimentar pentru bănci, a fost introdus începând cu 2024 și urma inițial să scadă la 1% din 2026, însă a fost majorat la 4% din semestrul al doilea al anului 2025.

”Impozitul suplimentar pentru banci (ISB) a fost introdus impreuna cu celelalte doua, din 2024, tinta fiind un alt “dusman de clasa” (pe langa multinationale) al politicienilor nostri. El urma sa scada la 1% din 2026, dar – ce sa vezi!, a crescut la 4% incepand cu semestrul 2 din 2025”, spune acesta.

Specialistul atrage atenția asupra dublei sau chiar cvadruplei impozitări cauzate de acest mecanism, întrucât dobânzile nedeductibile la companii devin venit impozabil pentru bănci, iar apoi sunt supuse ISB, fără a fi deduse la calculul impozitului pe profit.

”Si uite asa, avem o dubla impunere: dobanzi nedeductibile la imprumuturi (luate fie pentru finatarea de investitii, fie pentru finantarea capitalului de lucru, inclusiv pentru finantarea sumelor datorate de stat companiilor ce nu sunt platite la timp de stat pentru lucrari, sau furnizorii de energie la pret compensat care mai au inca de primit 6 miliarde de lei, sau pur si simplu pentru TVA nerambursat la timp), dobnzi care insa sunt impozabile la banci. De fapt, avem chiar o tripla impunere, pentru ca aceleasi sume (dobanzi nedeductibile la debitor) sunt supuse si ISB de 4% (2% pentru banci mici). Stati putin, ca era sa uit: nu e nici tripla impunere, este chiar cvadrubla! De ce? Pentru ca ISB este nedeductibil la calcului impozitului pe profit. Ne spune ministrul de finante ca vrem investitori. Eu zic ca investitorii pot sa mai astepte, sa lase statul sa dea in boii care trag deja in tara asta pana ii omoara, ca dupa le va fi mult mai ieftin sa le ia pe nimic business-urile…”

Totodată, limitarea deductibilității cheltuielilor cu redevențe, consultanță și management către companii afiliate din afara României, stabilită la 1% din totalul cheltuielilor de același tip achiziționate de la companii neafiliate, a fost criticată pentru că generează dubla impozitare și contravine principiilor internaționale ale OECD și regulilor UE privind non-discriminarea între companii din state membre. Specialiștii arată că astfel de prevederi nu există în legislațiile altor state UE sau în SUA, și că limitează eficiența funcționării marilor grupuri de companii.

”Masura excelenta a eliminarii IMCA este umbrita de o alta, si anume nedeductibilitatea cheltuielilor cu redeventele, consultanta si managementul platite catre companii afiliate din afara Romaniei, daca acestea depasesc 1% din cheltuielile cu servicii de aceeasi natura achizitionate de la companii ne-afiliate. Practic, toate aceste cheltuieli sunt nedeductibile. De ce sa fie nedeductibile daca ele sunt necesare (de cele mai multe ori chiar esentiale!) desfasurarii afacerii si sunt la pret de piata (“arms lenght”)? Unde se mai intampla asa ceva? Evident ca veniturile obtinute de compania din afara Romaniei din prestarea acestor servicii sunt impozabile in tara respectiva (in cea mai mare parte a cazurilor, din tari membre UE, cu impozit pe profit mai mare decat in Romania), deci tot evident este si ca avem un caz clasic de dubla impunere. Romania are insa incheiate 88 de Conventii privind evitarea dublei impuneri, cu tot atatea state. Conform Constitutiei noastre prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte prevaleaza, adica au putere mai mare decat legea noastra. Sa mai spunem si ca imensa majoritate a acestor Conventii sunt bazate pe „OECD Model Convention”, organizatie in care vrem sa intram cat mai repede. Motivul pentru care vrem sa intram este – in afara aspectului reputational, un mai bun acces la politicile de bune practici ale OECD, una din acestea fiind exact evitarea dublei impuneri pentru a stimula ISD si fluxurile comerciale. Mie insa mi se pare ca – din nou, una spunem si alta facem. OECD (la fel ca si UE) este o casa cu reguli, casa in care daca vrei sa intri, trebuie sa i le accepti. Pai cum vrem noi sa intram in OECD, daca in plin proces de aderare implementam o lege care incalca evident si grav regulile casei?”

Acesta consideră că măsurile introduse reflectă o abordare fiscală depășită, care ignoră realitățile economice și riscă să descurajeze investițiile, afectând în mod disproporționat companiile românești.

Pe fond, el face apel la decidenți să țină cont de standardele internaționale și de experiența altor state, pentru a evita efectele negative pe termen lung asupra economiei.