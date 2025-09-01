Executivul pregătea pentru 2026 eliminarea IMCA, impozitul de 1% pe cifra de afaceri aplicabil companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro, însă după ședința de luni a coaliției s-a decis că impozitul va fi păstrat. Măsura fusese introdusă în 2023 și a intrat în vigoare din 2024, fiind prezentată inițial ca o soluție pentru echitate fiscală. Criticii au subliniat însă că această taxă a afectat în special firmele autohtone, reducându-le competitivitatea și descurajând investițiile pe termen lung.

În același pachet de schimbări se află și eliminarea impozitului suplimentar pentru petrol și gaze (ICAS), precum și a celui pentru bănci (ISB). Autoritățile au recunoscut că aceste măsuri au creat tensiuni în mediul economic și nu au adus rezultatele așteptate. În loc să asigure venituri stabile la buget, ele au descurajat dezvoltarea companiilor mari cu capital românesc.

Gabriel Biriș a explicat în repetate rânduri că impozitarea cifrei de afaceri, nu a profitului, contravine principiilor economiei europene. Conform acestuia, România risca să iasă din cadrul internațional de impozitare, afectând convențiile privind dubla impunere și directivele europene referitoare la impozitele directe.

Dezbaterea privind IMCA a fost aprinsă încă de la introducerea impozitului, fiind catalogat de experți drept o „măsură barbară”. Gabriel Biriș a reamintit scandalul din 2017, când în programul de guvernare era prevăzută înlocuirea impozitului pe profit cu unul pe cifra de afaceri.

Potrivit lui Biriș, revenirea acestei idei sub forma IMCA a demonstrat că pericolul nu a dispărut, ci doar fusese amânat.

Acum, vedem alti mari experti in a crea si intretine teorii precum multinationalele sunt dusmanul bravului nostru popor dezlantuiti impotriva eliminarii IMCA! Numai ca, ce nu ne spun acesti experti in manipulare, este ca unele dintre cele mai afectate companii nu sunt multinationalele, ci chiar chiar antreprenorii romani care au dezvoltat afaceri mari in distributie de marfuri (dominata de romani), industria prelucratoare (avem si aici cateva exemple notabile), industrie grav afectata (dupa cum ne spune chiar Guvernul in Raportul privind situatia macoreconomica pe anul 2025 si prognoza pe 2026-2028) de consturile privinde tranzitia energetice (impusa prin politici publice de politicieni!), concurenta din China si schimbarea preferintelor consumatorilor (ambele amplificate prin subventii inepte pentru achizitii tot din China)", a subliniat el.

Experții au avertizat că o astfel de abordare putea scoate România din „lumea civilizată”, făcând inaplicabile directivele europene și tratatele internaționale.

Analizele economice prezentate în aprilie 2025 au confirmat aceste îngrijorări. Studiile au arătat că firmele românești din distribuție și industrie prelucrătoare au fost afectate în mod disproporționat.

Raportul macroeconomic al Guvernului pentru perioada 2025–2028 a semnalat că sectoarele locale sunt deja presate de tranziția energetică, concurența chineză și schimbarea preferințelor consumatorilor. În acest context, impozitul suplimentar pe cifra de afaceri a adăugat o povară suplimentară.

Specialistul a revenit recent asupra acestui subiect într-o postare pe rețelele sociale, atrăgând atenția că marii pierzători nu au fost multinaționalele, ci antreprenorii români. El a explicat că aceste companii au acces limitat la finanțare și suportă costuri ridicate, ceea ce le face vulnerabile în fața unor taxe calculate pe venituri brute.

„Numai ca, ce nu ne spun acesti experti in manipulare, este ca unele dintre cele mai afectate companii nu sunt multinationalele, ci chiar chiar antreprenorii romani care au dezvoltat afaceri mari in distributie de marfuri (dominata de romani), industria prelucratoare…”, a notat Gabriel Biriș.

În ciuda impactului major, antreprenorii români nu au reacționat public în mod semnificativ.

„Nu am prea auzit antreprenori romani sa se planga public de raul produs lor de IMCA 1%, la fel cum nu am auzit mai pe nimeni dintre acestia sa laude intentia eliminarii lui…”, a adăugat el.

Această lipsă de reacție a alimentat percepția că taxa viza exclusiv marile corporații internaționale, ceea ce nu reflecta realitatea.

Biriș a avertizat că eliminarea IMCA era una dintre cele mai bune decizii economice, însă există riscul ca presiunea populistă să ducă la renunțarea acestei măsuri.