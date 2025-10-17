Trecerea la ora de iarnă are loc, conform reglementărilor Uniunii Europene, în ultima duminică din octombrie, iar revenirea la ora de vară în ultima duminică din martie. Această regulă este stabilită la nivel european încă din 1996 pentru a armoniza transporturile, comunicațiile și activitățile economice între statele membre.

Scopul inițial al schimbării orei a fost acela de a economisi energie, permițând oamenilor să profite mai mult de lumina naturală. Practica datează din Primul Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus-o pentru prima dată, iar ulterior a fost preluată și de alte țări europene.

În România, ora oficială este ora Europei de Est (EET), iar în perioada de iarnă se revine la fusul orar standard.

În 2019, Parlamentul European a votat pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, în urma unui amplu sondaj realizat de Comisia Europeană la care au participat 4,6 milioane de cetățeni. Rezultatele au fost clare: 84% dintre europeni au spus că vor ca această practică să înceteze.

Totuși, propunerea nu a fost implementată, deoarece statele membre nu au reușit să cadă de acord asupra orei care ar trebui păstrată permanent – cea de vară sau cea de iarnă. Țări precum Franța și Polonia susțin menținerea permanentă a orei de vară, în timp ce Finlanda și Olanda preferă ora standard (de iarnă).

Potrivit informațiilor actualizate ale Comisiei Europene și Consiliului UE, discuțiile privind eliminarea schimbării de oră sunt în continuare blocate, fără un calendar clar de reluare. Propunerea rămâne „în așteptare până la noi ordine”, iar schimbarea orei se va aplica cel puțin până în 2026.

În timp ce Uniunea Europeană ezită, mai multe state din lume au renunțat definitiv la această practică. Rusia a trecut permanent la ora de iarnă în 2014, iar Turcia a rămas la ora de vară permanentă din 2016.

De asemenea, China, India, Japonia, Brazilia, Mexic (cu excepția zonelor de frontieră cu SUA), Argentina, Uruguay, Iran, Iordania și Siria au eliminat complet schimbarea orei.

Chiar și în Europa există excepții. Islanda și Belarus nu schimbă ceasurile, iar în Australia doar unele state federale aplică ora de vară.

În România, trecerea la ora de iarnă 2025 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie. La ora 4:00 dimineața, ceasurile se vor da înapoi la 3:00, ceea ce înseamnă o oră în plus de somn. Ziua de 26 octombrie va avea, astfel, 25 de ore.

Această trecere aduce mai multă lumină dimineața, dar și apusuri timpurii, în jurul orei 17:30. Pentru majoritatea românilor, schimbarea orei rămâne o obișnuință, chiar dacă, la nivel european, discuția despre renunțarea la această practică rămâne deschisă.