Premierul Ilie Bolojan a explicat că predictibilitatea fiscală este esențială pentru menținerea și atragerea de investiții. Potrivit acestuia, sistemul de impozitare trebuie să fie unul care să nu descurajeze investitorii, dar care în același timp să descurajeze practicile prin care unele companii transferă artificial profiturile în alte jurisdicții fiscale.

„Un element important pentru a fi o ţară care este predictibilă cu investiţiile este să ai un sistem de taxe şi impozite care nu le descurajează şi impozitul pe cifra de afaceri este un element care cred că trebuie reanalizat în aşa fel încât să-i penalizăm pe cei care, într-adevăr, abuzează de preţuri de transfer, care nu vor să plătească impozite, dar în acelaşi timp să nu penalizăm investiţiile pentru că altfel le descurajăm să vină în România”, a afirmat premierul.

El a precizat că simplificarea proceselor administrative și reducerea birocrației ar contribui la crearea unui cadru mai prietenos pentru companiile care își desfășoară activitatea în România. Potrivit șefului Guvernului, astfel de măsuri ar aduce beneficii atât pentru investitorii străini, cât și pentru firmele locale.

„Orice formule de debirocratizare, de simplificare a obţinerii autorizaţiilor, de transparenţă vine să susţină atât investiţiile străine, dar şi activitatea de zi de zi a companiilor care astăzi sunt în economia românească”, a adăugat Bolojan.

În cadrul aceleiași conferințe, premierul a atras atenția asupra nevoii de a crește numărul persoanelor active în economia reală. El a subliniat că România se confruntă cu probleme structurale privind participarea la piața muncii și că acest lucru trebuie corectat printr-o serie de măsuri concrete.

„Un element important este să ne repunem economia pe baze solide. Asta înseamnă să avem mai mulţi oameni în economia reală şi prin măsurile pe care le luăm să încurajăm să avem mai mulţi angajaţi şi asta nu putem să o facem decât prin câteva măsuri. Am spus creşterea vârstei de pensionare anticipată. E insuportabil economic şi nici de acceptat social să ai oameni care se pensionează la 40 şi 50 de ani, cu pensii cât salariile, dar să nu ai oameni care să lucreze în economia reală”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a evidențiat că doar puțin peste jumătate dintre persoanele cu vârste între 50 și 65 de ani sunt active pe piața muncii, ceea ce arată o problemă de fond. Potrivit acestuia, situația trebuie corectată prin politici care să încurajeze munca și să reducă presiunea pe sistemul public de pensii.

Totodată, Bolojan a vorbit despre reducerea perioadei de șomaj, pe care o consideră o măsură necesară. În marile orașe din România, companiile private se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă, iar guvernul caută soluții pentru a echilibra cererea și oferta pe piața muncii.

Un alt subiect abordat de premier a vizat costurile tot mai ridicate generate de concediile medicale. Potrivit acestuia, România cheltuie anual aproximativ șase miliarde de lei pentru aceste indemnizații, o sumă dublă față de acum un deceniu.

„O problemă importantă pe care o avem este descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale. Într-un an, costul concediilor medicale este de aproximativ şase miliarde de lei, deci peste un miliard de euro. În condiţiile în care acum 10 ani era la jumătate din valoare, înseamnă că avem nişte probleme şi trebuie să descurajăm această practică”, a precizat Bolojan.

El a subliniat că nu se referă la persoanele cu afecțiuni grave, ci la cazurile în care sistemul este folosit abuziv, inclusiv în perioadele de sărbători sau în zilele dintre Crăciun și Anul Nou. Premierul a indicat că aceste costuri sunt suportate atât de angajatori, cât și de stat, ceea ce impune găsirea unor soluții pentru limitarea abuzurilor.