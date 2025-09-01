Pentru a rămâne asigurați, aceștia vor trebui să depună o declarație la ANAF și să achite suma de 2.430 de lei pe an. Contribuția reprezintă 10% din valoarea a șase salarii minime brute și poate fi plătită fie integral, fie în două tranșe: prima tranșă de 25% (607,5 lei) și a doua tranșă de 75% (1.822,5 lei), cu termen de plată până la data de 25 mai 2026.

Odată achitată prima tranșă, persoana neasigurată dobândește calitatea de asigurat și poate beneficia de servicii medicale. Procedura poate fi realizată fie de către persoana asigurată care are în întreținere co-asiguratul, fie direct de către persoana care dorește să își mențină asigurarea, prin depunerea Declarației Unice la organul fiscal.

Începând cu 1 august 2025, anumite categorii de persoane își vor păstra calitatea de asigurat fără să plătească contribuția. Printre acestea se numără:

copiii până la 18 ani și tinerii până la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici, studenți sau doctoranzi (4.491.781 persoane);

tinerii de până la 26 de ani proveniți din sistemul de protecție a copilului (16.236 persoane);

femeile însărcinate și lăuzele (24.721 persoane);

pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei (2.385.705 persoane);

persoanele cu handicap (180.159 persoane);

bolnavii oncologici fără surse de venit, incluși în programele naționale de sănătate (7.193 persoane);

persoanele aflate în detenție sau arest preventiv (18.168 persoane);

victimele traficului de persoane, timp de cel mult 12 luni (17 persoane);

voluntarii din serviciile de urgență, pe baza contractului de voluntariat (5 persoane);

donatorii de celule stem hematopoietice, timp de 10 ani de la donare (în prezent nu există persoane în această situație).

Este important de precizat că pensionarii incluși în programe de sănătate, indiferent de afecțiune, vor plăti contribuția dacă pensia lor depășește 3.000 de lei, nefiind exceptați automat de la plată.

În acest fel, peste 650.000 de români care erau până acum co-asigurați vor trebui să suporte costul anual al contribuției dacă doresc să își păstreze accesul la serviciile medicale oferite de sistemul public.

Legat de această măsură, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 29 august, că nu este de acord ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele au fost scutite de impozit.