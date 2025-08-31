Părinții care merg să muncească în străinătate și lasă copiii acasă singuri trebuie să anunțe autoritățile și să aleagă o persoană potrivită care să aibă grijă de copii. Dacă nu fac asta, legea prevede sancțiuni, de la amenzi până la pierderea drepturilor părintești.

Legea nr. 272/2004, care protejează drepturile copilului, spune că autoritățile locale și serviciile sociale trebuie să colaboreze pentru a preveni separarea copilului de familie. Scopul este să se asigure că copiii cresc într-un mediu sigur și armonios.

Părinții care pleacă în străinătate trebuie să informeze serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte. În notificare, trebuie să spună cine se va ocupa de copil cât timp ei sunt plecați. Aceeași regulă se aplică și tutorelui legal.

„[P]ărintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara” și are „obligația de a transmite de îndată serviciului public de asistență socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței sale [P]ersoana desemnată (…) trebuie să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil”, prevede legea.

Pe scurt: părintele care are autoritate asupra copilului trebuie: Să anunțe serviciul social cu minimum 40 de zile înainte de plecare. Să spună imediat cine va avea grijă de copil în absența sa.

Legea spune ce trebuie să aibă persoana aleasă de părinți pentru a avea grijă de copilul rămas singur în țară. Aceasta trebuie:

să facă parte din familia extinsă sau să fie apropiată de copil (rude, prieteni ai familiei sau ai familiei extinse cu care copilul are legături puternice);

să aibă cel puțin 18 ani;

să poată asigura condiții materiale și morale bune pentru creșterea copilului.

Persoana aleasă va fi confirmată de instanța de tutelă, care poate da temporar autoritatea părintească pe perioada absenței părinților.

Legea prevede și sprijin pentru copiii rămași singuri: