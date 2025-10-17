Chitaristul american Ace Frehley, cunoscut pentru energia sa scenică și pentru rolul esențial avut în ascensiunea formației Kiss la statutul de legendă a rockului anilor ’70 și ’80, s-a stins din viață joi, în Morristown, statul New Jersey, la 74 de ani.

Familia a transmis într-un comunicat că decesul muzicianului a survenit ca urmare a complicațiilor provocate de o cădere petrecută luna trecută în studioul său de înregistrări.

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi”, a declarat familia lui Frehley. „În ultimele sale clipe, am avut norocul să-l putem înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni şi intenţii pline de iubire, grijă şi pace, în timp ce părăsea această lume. Preţuim toate amintirile frumoase, râsul său şi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit celorlalţi. Amploarea dispariţiei sale este de proporţii epice şi depăşeşte înţelegerea. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile din viaţă, memoria lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”, a transmis familia în comunicat.

La sfârșitul lunii septembrie, Frehley a suferit o lovitură la cap în urma unei căderi petrecute în propriul său studio de înregistrări.

După o hemoragie cerebrală, artistul a fost spitalizat pentru mai multe săptămâni și a necesitat susținere medicală prin aparate.

În urma incidentului, artistul a fost nevoit să renunțe la un concert programat în California. Ulterior, echipa sa a anunțat pe rețelele sociale anularea întregului turneu din 2025, motivând decizia prin apariția unor probleme de sănătate.

Considerat o influență majoră pentru numeroși chitariști, printre care Tom Morello (Rage Against the Machine) și Slash (Guns N’ Roses), Ace Frehley a imprimat muzicii formației Kiss o notă distinctă, îmbinând sonoritățile blues ale riff-urilor sale cu energia spectaculoasă a trupei.

Frehley a contribuit și la partea vizuală a spectacolelor Kiss, fiind responsabil de efecte pirotehnice impresionante, inclusiv fumigene și lasere integrate în chitarele sale Gibson Les Paul. Din când în când, interpreta și piese vocale.

Paul Daniel Frehley, născut în 1951 la New York, a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Kiss, creată în 1973 alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss.

Formația s-a remarcat rapid prin estetica sa distinctivă — machiajul alb-negru și costumele din piele — influențate de stilul trupelor New York Dolls și Alice Cooper.

Fiecare membru al trupei și-a creat o identitate proprie pe scenă: Frehley era „Spaceman” sau „Space Ace”, Simmons devenise „Demonul”, Stanley se prezenta ca „Starchild”, iar Criss ca „Catman”. Pentru mai bine de un deceniu, publicul nu le-a văzut fețele. Între timp, în 1982, Frehley a părăsit Kiss pentru a-și urma propria carieră.

În 1996, Frehley a revenit în Kiss odată cu reuniunea membrilor originali pentru un turneu de mare amploare, rămânând în trupă până în 2002.

Tragând din influențele blues rock ale formațiilor sale favorite, Frehley a adus un plus de dinamism trupei și a dezvoltat un stil interpretativ marcat de teatralitate.

„Un chitarist atât de incredibil, încât chitara lui scotea fum şi lansa rachete”, a spus Morello când a prezentat trupa Kiss la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame din 2014.

Fanii au fost captivați de show-urile spectaculoase ale trupei Kiss și de melodiile energice, accesibile, precum „Love Gun” sau „Detroit Rock City”.

În perioada de vârf, „Kiss Army”, fan clubul oficial, număra aproape 100.000 de membri. Deși mulți critici considerau popularitatea trupei mai degrabă superficială, Kiss a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial, consolidându-și statutul de actori centrali ai scenei rock, însoțiți de o gamă largă de produse promoționale și de numeroase controverse și reuniuni între membri.

Cea mai recentă revenire a lui Ace Frehley alături de Kiss a avut loc în 2018, însă colaborarea nu a durat mult.

În luna decembrie, Ace Frehley urma să fie recunoscut împreună cu ceilalți membri fondatori ai trupei Kiss printr-un eveniment de comemorare la Kennedy Center.