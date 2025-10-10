John Lodge, basistul și unul dintre cei doi soliști ai legendarei formații britanice The Moody Blues, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, a anunțat familia sa.

Potrivit declarației, familia a transmis că artistul, pe care l-a descris drept un „soț, tată, bunic, socru și frate adorat”, a murit liniștit, fiind înconjurat de cei dragi și ascultând muzica formațiilor The Everly Brothers și Buddy Holly, artiști pe care i-a admirat de-a lungul vieții.

Familia a precizat că pierderea sa a fost neașteptată și că toți cei apropiați vor duce dorul iubirii, zâmbetului, bunătății și sprijinului necondiționat pe care Lodge le-a oferit mereu. Aceștia au adăugat că, deși sunt profund îndurerați, vor continua să trăiască în pace, purtând cu ei dragostea și valorile pe care muzicianul le-a insuflat.

În final, familia a evocat un mesaj des repetat de artist la finalul concertelor sale, prin care le mulțumea fanilor pentru că și-au păstrat credința în muzica trupei.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că John Lodge, iubitul nostru soț, tată, bunic, socru și frate, ne-a părăsit brusc și neașteptat. John s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi și de melodiile Everly Brothers și Buddy Holly. Îi vom duce dorul pentru totdeauna, pentru dragostea, zâmbetul și bunătatea lui, precum și pentru sprijinul său absolut și necondiționat. Suntem îndurerați, dar vom merge mai departe în pace, înconjurați de dragostea pe care el a avut-o pentru fiecare dintre noi. Așa cum John spunea mereu la sfârșitul spectacolului, vă mulțumim că ați păstrat credința”, se arată în mesajul familiei artistului.

Născut în Birmingham, John Lodge s-a alăturat formației The Moody Blues în 1966, la doi ani după ce aceasta fusese înființată. El a devenit rapid un membru esențial al grupului, contribuind atât ca basist, cât și ca solist și compozitor. Lodge, alături de colegul său Justin Hayward, a ajutat trupa să treacă de la rădăcinile sale R&B la un stil mult mai experimental, care a definit ulterior rock-ul progresiv britanic.

Primul album al noii formule, „Days of Future Passed”, lansat în 1967, a reprezentat o inovație majoră în peisajul muzical al vremii. Discul a combinat elemente de rock și muzică clasică, fiind unul dintre primele albume-concept din istoria genului, potrivit Variety.

De pe acest album provine și celebra piesă „Nights in White Satin”, compusă și interpretată de Justin Hayward, care a devenit un succes internațional și continuă să fie difuzată la posturi de radio din întreaga lume.

Lodge a fost implicat în compunerea și interpretarea unor piese emblematice ale trupei, precum „Ride My See-Saw” și „I’m Just a Singer in a Rock and Roll Band”, care au devenit la rândul lor repere în repertoriul The Moody Blues. Stilul său vocal puternic și linia de bas distinctivă au contribuit semnificativ la definirea sunetului unic al formației.

După succesul „Days of Future Passed”, The Moody Blues au continuat să lanseze o serie de albume influente în anii ’70, printre care „On the Threshold of a Dream”, „A Question of Balance”, „Every Good Boy Deserves Favour” și „Seventh Sojourn”.

În ciuda unei pauze temporare la mijlocul deceniului, trupa s-a reunit în 1977 și a revenit în forță cu albumul „Long Distance Voyager”, lansat în 1981, care a urcat pe primul loc în topurile americane și a inclus hiturile „Gemini Dream” și „The Voice”.

Deși succesul comercial al trupei a scăzut treptat în anii următori, The Moody Blues au continuat să înregistreze și să concerteze până în anii 2010. În 2018, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, o recunoaștere a influenței sale asupra muzicii rock progresive și a inovațiilor sonore care au inspirat generații întregi de artiști.

John Lodge a rămas activ în lumea muzicală până în ultimii ani, susținând turnee solo și interpretând piese clasice ale trupei sale. După moartea sa, Justin Hayward rămâne singurul membru supraviețuitor al formulei clasice The Moody Blues.