Eddie Palmieri a murit miercuri, la locuința sa din New Jersey, după o boală îndelungată, potrivit fiicei sale, Gabriela, citată de The New York Times. Fania Records a confirmat decesul muzicianului, recunoscut drept un inovator al jazz-ului latin și un simbol cultural pentru comunitatea latino-americană.

Palmieri a fost primul artist latino care a câștigat un premiu Grammy, distincție obținută în 1975 pentru albumul The Sun of Latin Music. În total, el a primit opt premii Grammy de-a lungul carierei sale și a lansat aproape 40 de albume.

Născut în 1936 în Spanish Harlem, New York, Palmieri a fost crescut într-un cartier în care muzica era văzută ca o cale de evadare. A început să studieze pianul de mic, urmând exemplul fratelui său, Charlie Palmieri. Totuși, la 13 ani a făcut o abatere temporară, cântând la timbale în orchestra unchiului său.

Mai târziu, a revenit la pian și, cu umor, spunea că era „un percuționist frustrat” care își descărca energia pe clape.

„Sunt un percuționist frustrat, așa că mă descarc pe pian”, a spus odată muzicianul în biografia de pe site-ul său web.

A colaborat în anii ’50 cu Eddie Forrester, Johnny Seguí și Tito Rodríguez, iar în 1961 și-a fondat propria formație: La Perfecta.

Formația La Perfecta a revoluționat muzica latină prin folosirea tromboanelor în locul tradiționalelor trompete, o alegere rară la acea vreme. Vocea principală era Ismael Quintana, iar aranjamentele includeau trombonistul Barry Rogers.

Eddie Palmieri a surprins din nou în 1971 cu Harlem River Drive, un album în care a fuzionat salsa, funk, soul și jazz, creând un sunet urban și eclectic. În 1974, a lansat The Sun of Latin Music alături de Lalo Rodríguez, primul album latin premiat cu Grammy.

Un an mai târziu, a înregistrat live Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico, considerat o capodoperă de către fanii salsa.

În anii ’80, Eddie Palmieri a câștigat alte două premii Grammy pentru albumele Palo pa’ rumba (1984) și Solito (1985). În anii ’90, a ajutat la lansarea cântăreței La India în lumea muzicii salsa.

În 2000, a lansat Masterpiece, o colaborare cu legendarul Tito Puente. Albumul a câștigat două premii Grammy și a fost desemnat cea mai bună producție a anului de către Fundația Națională pentru Cultură Populară din Puerto Rico.

Cariera sa a inclus colaborări cu mari nume precum Nicky Marrero, Bobby Valentín, Alfredo “Chocolate” Armenteros, Cachao López și Lewis Khan. În 1988, Smithsonian Institute a înregistrat două dintre concertele sale pentru catalogul Muzeului Național de Istorie Americană din Washington.

În 2002, Universitatea Yale i-a acordat Premiul Chubb, o distincție rezervată de obicei liderilor de stat, pentru contribuțiile sale la dezvoltarea comunităților prin muzică.

În 2005, Eddie Palmieri a debutat ca realizator al emisiunii „Caliente” la National Public Radio, program difuzat pe peste 160 de posturi din SUA.

Deși în ultimii ani spunea că se simțea muzical „singur” din cauza pierderii colegilor rumberos, Palmieri a continuat să cânte și să creeze. Chiar și în timpul pandemiei, a susținut concerte online, demonstrând o vitalitate artistică remarcabilă la peste 80 de ani.

Cu turnee în Africa de Nord, Australia, Asia și Europa, Eddie Palmieri a fost un adevărat ambasador al culturii latino-americane.