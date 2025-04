La doar 15 ani, Loretta Lynn s-a căsătorit cu Oliver Lynn și a devenit mamă a șase copii. Viața sa personală plină de provocări a fost transpusă în muzică, devenind sursa de inspirație pentru multe dintre creațiile sale.

În anii ’60 a pășit în lumea muzicii country, iar în 1967 a obținut primul mare succes cu piesa „Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)”. A urmat o carieră strălucită, marcată de hituri precum „Coal Miner’s Daughter”, „You Ain’t Woman Enough” și „Fist City”.

Melodia autobiografică „Coal Miner’s Daughter” a fost transformată într-un film celebru lansat în 1980, în care actrița Sissy Spacek a interpretat rolul Loretei și a fost recompensată cu un premiu Oscar. În decursul unei cariere care a depășit șase decenii, Loretta Lynn a lansat peste 60 de albume și a fost răsplătită cu trei premii Grammy și 14 distincții ale Academiei de Muzică Country.

„Nu am fost prima femeie din muzica country. Am fost doar prima care s-a ridicat şi a spus ceea ce gândea despre viaţă. Celorlalte le era frică să o facă”, a declarat ea revistei Esquire în 2007.

În 1988, a fost inclusă în Country Music Hall of Fame, iar în 2013, președintele din SUA la momentul respectiv, Barack Obama, i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite. Loretta Lynn a fost o adevărată pionieră, aducând în prim-plan teme precum drepturile femeilor și dificultățile vieții de familie, contribuind astfel la deschiderea drumului pentru generațiile de artiste care i-au urmat.

În mai 2017, la scurt timp după ce a împlinit 85 de ani, Loretta a suferit un accident vascular cerebral, eveniment care i-a afectat sănătatea în ultimii ani ai vieții.

Loretta Lynn s-a stins din viață pe 4 octombrie 2022, în Hurricane Mills, Tennessee, lăsând în urmă o moștenire muzicală remarcabilă și un impact profund asupra muzicii country.