Doliu în lumea muzicii. Lalo Schifrin era cunoscut pentru stilul său unic de percuție și jazz, de-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai mult de șase decenii. Este autorul a nu mai puțin de 100 de coloane sonore ale unor filme renumite și seriale TV, relatează BBC.

Lalo Schifrin, nominalizat la șase premii Oscar

Lalo Schifrin a fost nominalizat la șase premii Oscar și a câștigat patru premii Grammy, dintre care trei pentru cea mai celebra temă muzicală pentru serialul TV ”Mission: Impossible” din 1966, pe care a actualizat-o ulterior pentru franciza de film blockbuster cu Tom Cruise.

Familia lui Schifrin a declarat că artistul „a murit în pace”, înconjurat de cei dragi.

Academia de Arte și Științe Cinematografice a adus un omagiu compozițiilor „geniale” ale muzicianului, despre care spune că „au creat tensiune, au aprins adrenalina și au dat poveștilor un ritm aparte”.

„Ne vom aminti mereu de compozitorul care a transformat fiecare ritm într-un fior și fiecare tăcere în suspans”, a scris Academia de Arte și Științe Cinematografice într-o postare pe X.

Artist prolific – compozitor, pianist și dirijor, Schifrin a fost nominalizat constant la premiile Oscar, alcătuind coloana sonoră a unor filme precum ”The Sting II”, ”Luke, mână-rece”, The Amityville Horror” și ”Dirty Harry”.

În 2018, a primit un premiu Oscar pentru întreaga carieră

În 2018, Schifrin a primit un premiu onorific Oscar pentru întreaga carieră, acordat de Clint Eastwood, actorul principal din ”Dirty Harry,” care a lăudat „stilul său muzical unic, integritatea compozițională și contribuțiile sale majore la realizarea coloanelor sonore”.

La acceptarea premiului, muzicianul argentinian a spus că muzica i-a oferit „o viață de bucurie și creativitate”, iar premiul a fost „punctul culminant al unui vis”.

”Pentru mine, este o misiune îndeplinită”, declara artistul.

A împărțit scena cu artiști ca Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald și Count Basie

Născut într-o familie de muzicieni din Buenos Aires, Schifrin a studiat pianul clasic în copilărie, înainte de a se muta la Paris, la începutul anilor 20, pentru a cânta jazz. A împărțit scena cu artiști celebri precum Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald și Count Basie.

După mutarea în America, a început să scrie teme muzicale pentru Hollywood, cu un amestec excentric de genuri muzicale, inclusiv jazz, muzică clasică, contemporană și pop.

Cea mai cunoscută compoziție, ”Mission: Impossible”

Cea mai memorabilă compoziție a sa, cea pentru ”Mission: Impossible” a fost scrisă într-o măsură de timp neobișnuită de 5/4 și, după cum afirma, a fost menită să injecteze „puțin umor și lejeritate” pentru o temă „care nu se lua prea în serios”.

Schifrin a scris peste 100 de coloane sonore pentru film și televiziune

În total, Schifrin a scris peste 100 de coloane sonore pentru film și televiziune, inclusiv pentru serialele ”Mannix”, ”Enter the Dragon” și pentru filmele ”The Four Musketeers”, ”The Eagle Has Landed”, ”Tango, Bringing Down the House”, ”The Bridge of San Luis Rey”, ”After the Sunset”.

Printre numeroasele sale creații de dirijorat se numără cele de la Orchestra Simfonică din Londra, Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra Simfonică din Viena, Filarmonica din Los Angeles, Filarmonica din Israel, Filarmonica din Mexic, Orchestra Simfonică din Sydney și Orchestra de Cameră a Centrului Lincoln. De asemenea, a fost director muzical al Orchestrei Simfonice din Glendale timp de șase ani, începând din 1989.

Schifrin a lansat peste 50 de albume, între 1957 și 2018 și a lansat alte peste 40 de albume cu coloane sonore din filme. A fost inclus pe discuri de artiști precum Gillespie, Basie, Vaughan, The Three Tenors, Getz, Cannonball Adderly și Jimmy Smith.