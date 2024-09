Will Jennings, celebrul compozitor, a decedat la vârsta de 80 de ani

Will Jennings, renumit pentru co-scrierea unor piese precum „Higher Love”, interpretată de Steve Winwood și „My Heart Will Go On”, interpretată de Celine Dion, a decedat la vârsta de 80 de ani, potrivit mai multor surse din presa americană.

Compozitorul hiturilor „My Heart Will Go On” și „Higher Love” a decedat în locuința sa din Texas. Cauza morții nu a fost încă stabilită. Jennings a avut o carieră prolifică de cinci decenii, începând cu succesul „Looks Like We Made It” al lui Barry Manilow.

Will Jennings a continuat să compună pentru nume legendare precum B.B. King, Whitney Houston și Mariah Carey. A adus o contribuție semnificativă și în coloanele sonore de film, câștigând un premiu Oscar în 1983 pentru melodia „Up Where We Belong” din filmul „An Officer and a Gentleman”.

Opt ani mai târziu, Jennings a câștigat un Grammy și a fost nominalizat la Globul de Aur pentru „Tears in Heaven” a lui Eric Clapton, inclusă în filmul „Rush”.

Totuși, cea mai mare realizare a sa a fost scrierea piesei „My Heart Will Go On” pentru „Titanic”, care i-a adus un Oscar, un Glob de Aur și un Grammy în 1998. Jennings a fost nominalizat la șase premii Grammy, câștigând trei, și în 2006 a fost inclus în Songwriters Hall of Fame.

Peter Wolf a adus un omagiu prietenului său pe rețelele de socializare, exprimându-și tristețea față de moartea lui Will Jennings și lăudându-l ca fiind un maestru cu o minte strălucită și un spirit blând.

„Un moment trist, trecerea lui Will Jennings, un maestru, o minte strălucită și un spirit blând”, a transmis Peter Wolf.

Fostul solist al trupei J. Geils Band a spus că Will Jennings i-a împărtășit talentele cu multă răbdare și generozitate

Acesta a descris relația lor ca fiind una de prietenie și mentorat, afirmând că a fost o onoare să colaboreze cu un geniu muzical. El a citat un poet preferat al lui Jennings, W.B. Yeats, pentru a sublinia aprecierea sa față de prietenie.