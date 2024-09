Pelicula „Anul nou care n-a fost”, regizată, scrisă și produsă de Bogdan Mureșanu, a obținut premiul pentru „Cel mai bun film” în secțiunea Orizzonti, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, ediția 81. Regizorul a primit trofeul în cadrul ceremoniei de închidere ce a avut loc sâmbătă seara.

Bogdan Mureșanu a dedicat premiul echipei sale și a subliniat semnificația filmului, care reflectă viața sub regim dictatorial.

„Dedic acest premiu întregii echipe care a lucrat la acest amplu film, cu peste 40 de actori minunaţi.

De asemenea, pentru că acest film aminteşte şi despre viaţa sub un regim dictatorial dedic acest premiu tuturor oamenilor din lume aflaţi încă această situaţie, care caută demnitate, libertate şi umanitate. Sper să aveţi un An Nou aşa cum am avut şi noi”, a afirmat acesta.