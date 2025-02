Regizorul Martin Scorsese apreciază filmele românești

Regizorul Martin Scorsese a declarat că apreciază filmele românești, menționând lucrările unor regizori precum Radu Jude, Cristian Mungiu, Cristi Puiu și Corneliu Porumboiu. Cel mai impresionant pentru el a fost filmul „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, despre care a spus că „te face să vezi lumea altfel”.

Scorsese a fost invitat de Dave Karger într-o emisiune la Festivalul TCM Classic Film, unde a fost întrebat despre filmele care l-au marcat recent. După ce a vorbit despre câteva producții hollywoodiene, Scorsese a adăugat: „Îmi plac foarte mult filmele românești.”

O parte din public a crezut că face o glumă și s-au auzit râsete, pe lângă aplauze. Cu toate acestea, regizorul a continuat cu seriozitate:

„Mungiu și Puiu – le pronunț prost numele, „Polițist adjectiv” (realizat de Corneliu Porumboiu – n.red.), „Sieranevada” (realizat de Cristi Puiu – n.red.)”

Scorsese a subliniat în mod special filmele lui Radu Jude, menționând: „Mai este un tip care se numește Radu Jude… E ceva. În special „Aferim” pe care l-a făcut în alb-negru și încă unul, de care sunt destul de sigur că nu-i pe gustul tuturor, „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”.

„Ăsta e ceva șocant: ia conținutul politic, cinema-ul, moralitatea, lipsa de moralitate, toate pe ecran și apoi le sparge într-o mie de bucăți și deodată vezi lumea altfel”, a spus Scorsese.

„Nu spun că aș face așa ceva, dar este proaspăt și captivant. Cred că a fost auzit spunând „poate cinematografia nici măcar nu a început”. Are dreptate, are dreptate…”, a adăugat regizorul.

Această discuție a avut loc pe 25 ianuarie și a fost postată și pe contul de Facebook al lui Radu Jude, care a comentat în limba engleză: „O mare onoare, mai ales că suntem o țară care are o companie de pază numită Scorseze (sic!) Security”.

Martin Scorsese este un nume emblematic al cinematografiei mondiale

Martin Scorsese este un nume emblematic al cinematografiei mondiale încă din anii 70, când a devenit cunoscut cu filme precum „Taxi Driver” (1976) și „New York, New York” (1977). De-a lungul carierei sale, Scorsese a obținut zece nominalizări la Premiile Oscar, un număr record, depășind chiar pe Steven Spielberg. Totuși, singurul său premiu Oscar a fost câștigat în 2006 pentru „The Departed”.

Regizorul a avut o influență semnificativă asupra carierei a doi mari actori: Robert De Niro, care a jucat în opt dintre filmele sale, printre care „Goodfellas”, „Casino” și „Irishman”, și Leonardo Di Caprio, care a apărut în filmele „Gangs of New York”, „The Departed” și „Shutter Island”. În cel mai recent film al său, „Killers of the Flower Moon” (2023), amândoi actorii au jucat alături de Scorsese.

Pe lângă filmele de lungmetraj, Scorsese a realizat și documentare, precum și videoclipul pentru piesa „Bad” a lui Michael Jackson.