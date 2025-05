S-a stins un mare actor. Lasă un gol adânc. Toți românii l-au admirat, însă boala l-a răpus: Era unic…

Samuel French, cunoscut pentru roluri memorabile în producții precum Fear the Walking Dead și Killers of the Flower Moon, s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, după o luptă discretă cu o boală gravă. Moartea sa lasă un gol adânc în lumea filmului, în special în sectorul cinematografiei independente, unde a strălucit prin autenticitate, sensibilitate și angajament artistic profund.