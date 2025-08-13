Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că vor fi introduse mai multe măsuri pentru firme. El a precizat că toate firmele vor fi obligate să aibă card și cont bancar, deoarece aproape 700.000 dintre ele nu au nici card, nici cont. O mare parte dintre aceste firme au datorii totale de peste 1,7 miliarde de lei.

Ministrul a mai spus că băncile vor fi obligate să deschidă conturi pentru persoanele juridice și că această măsură este necesară pentru a putea urmări tranzacțiile făcute de companii.

De la 1 ianuarie 2026, capitalul social minim va crește la 8.000 de lei. El a menționat și că transferul firmelor cu datorii către alte persoane va fi pedepsit penal, pentru a opri practica prin care firmele erau vândute doar ca să scape de datorii. Dacă nu există datorii, nu vor fi probleme, dar acolo unde sunt, acestea trebuie plătite sau acoperite cu bunuri care au valoare suficientă.

„Vom sancționa penal cesionarea firmelor cu datorii. Vom închide acest capitol în care diverse firme vindeau pentru ca în final să scape de datorie. Am gândit un mecanism, acolo unde nu sunt datorii nu sunt probleme, dar acolo unde sunt datorii trebuie să le plătească sau să facă dovada cu bunuri care pot acoperi datoria. Am constatat că 698.000 de companii nu au card bancar, nu au un cont în bancă și nici card bancar. O mare parte dintre aceste firme au datorii de peste 1.7 miliarde de lei. Practic, aproape jumătate dintre companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația ca persoanele juridice să aibă un card bancar, iar băncile vor fi obligate să le deschidă un cont bancar. Trebuie să avem vizibilitate asupra tranzacțiilor care se fac în aceste companii.”

Ministrul Finanțelor a spus că propun să se actualizeze capitalul social al SRL-urilor cu rata inflației, ceea ce ar însemna un minim de 8.000 de lei. Acești bani pot fi folosiți de firme, dar dacă acestea ajung în insolvență, statul își poate recupera suma.

El a mai spus că plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul va fi eliminat, astfel încât comercianții să ofere atât plata cash, cât și plata electronică prin orice metodă disponibilă. Nazare a precizat că, față de situația din 2018 sau 2021, acum există trei tipuri de POS-uri și acestea pot fi obținute mult mai ușor.

„Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social. Practic, propunem un capital social de minim 8.000 de lei pentru SRL-uri. Acești bani pot fi cheltuiți, nu sunt blocați, dar dacă aceste companii ajung în insolvență, atunci statul își poate recupera banii. O altă obligație era acel plafon pentru plățile cu cardul, plafonul de 50.000 de lei. Eliminăm acel plafon, astfel încât orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată cash, dar și prin orice altă modalitate electronică (…) Nu mai suntem în situația din 2018 sau 2021, acum sunt 3 tipuri de POS-uri și se pot obține mult mai ușor.”

Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor a pus în consultare componenta fiscală a pachetului doi de măsuri, care include o nouă taxă pe afiliați. Aceasta va înlocui impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile cu peste 50 de milioane de euro. Decizia a fost luată pentru că investițiile scad, creșterea economică încetinește, iar România trebuie să fie pregătită pentru o posibilă recesiune.

Nazare a spus că guvernul a observat că impozitul pe cifra de afaceri nu a avut efectul scontat: se așteptau încasări de 5-7 miliarde de lei, dar s-au strâns doar 1,2 miliarde. El a explicat că impozitul nu a afectat zonele sensibile pentru multinaționale, ci întreaga lor activitate economică. Noul sistem vizează doar cheltuielile cu afiliații și transferurile internaționale, pentru ca aceste companii să plătească impozit pe profit în România, în timp ce investițiile lor în țară sunt încurajate, pentru a crea valoare și locuri de muncă.