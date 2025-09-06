Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, atrage atenția că Pachetul 2 de măsuri fiscale modifică regulile pentru firme și administratori. Obligația de a deschide cont bancar, corelată cu cerințele legate de capitalul social și prevenirea declarării ca inactive, constituie o schimbare semnificativă în legislația aplicată companiilor. Potrivit acestuia, antreprenorii trebuie să cunoască detaliile noilor proceduri, pentru a evita sancțiuni sau dificultăți administrative.

Începând cu aplicarea Pachetului 2 de măsuri fiscale, orice înființare firmă presupune deschiderea unui cont bancar pe numele societății. Fără acesta, depunerea capitalului social nu mai este posibilă la Registrul Comerțului, iar procesul de înregistrare rămâne blocat.

Contul bancar are rolul de a asigura depunerea capitalului social, dar și de a permite companiei să deruleze tranzacții comerciale și să efectueze încasări. În lipsa acestuia, respectarea obligațiilor fiscale impuse de ANAF nu poate fi realizată conform cerințelor legale.

Prin deschiderea contului bancar, societatea dobândește și un grad sporit de transparență. Fluxurile financiare pot fi urmărite cu mai multă claritate, iar riscurile legate de neconformitate sau de posibile sancțiuni fiscale se reduc considerabil.

Totodată, firmele care respectă aceste proceduri beneficiază de un cadru sigur pentru gestionarea fondurilor, ceea ce contribuie la o activitate comercială mai stabilă și mai predictibilă.

Reglementările nu vizează exclusiv firmele nou-înființate. Societățile care funcționează deja și nu au cont bancar activ pot fi declarate inactive de Registrul Comerțului. Menținerea contului activ devine o condiție obligatorie pentru desfășurarea legală a activității.

Nerespectarea termenelor de conformare atrage sancțiuni aplicate de ANAF, care pot include amenzi sau blocarea conturilor. Lipsa unui cont activ generează dificultăți în efectuarea plăților și în încasarea veniturilor, ceea ce afectează funcționarea societății.

Un alt efect al declarării inactivității îl reprezintă limitarea accesului la credite sau finanțări. Partenerii comerciali verifică în mod frecvent statutul juridic al unei firme, iar lipsa conformității descurajează încheierea contractelor.

Stabilirea sediului social rămâne un aspect esențial în acest context. Serviciul de stabilire sediu social prin intermediul unui avocat garantează respectarea cerințelor Registrului Comerțului, prevenind situațiile în care firma ar putea fi declarată inactivă din cauza neconformității adresei oficiale.

Procesul de deschidere a unui cont bancar implică mai multe etape administrative și legale. Printre documentele solicitate se află cele de înregistrare la Registrul Comerțului, dovada depunerii capitalului social și detaliile referitoare la sediul social. În plus, banca poate cere informații suplimentare despre obiectul de activitate și despre persoanele autorizate să opereze tranzacțiile.

Colaborarea cu un avocat specializat ajută la parcurgerea corectă a acestor etape. Serviciile juridice în stabilirea sediului social și înregistrarea eventualelor modificări la Registrul Comerțului asigură conformitatea deplină a firmei.

Aceste măsuri permit antreprenorilor să se concentreze asupra activității comerciale, știind că societatea funcționează în condiții legale și respectă toate cerințele privind contul bancar, capitalul social și obligațiile fiscale.

Prin urmare, asistența specializată reprezintă un instrument important pentru evitarea sancțiunilor și pentru menținerea continuității activității.

Pe lângă obligativitatea contului bancar, Pachetul 2 de măsuri fiscale introduce și prevederi privind majorarea capitalului social. Firmele existente nu sunt obligate imediat să modifice valoarea capitalului, dar în momentul în care cifra de afaceri depășește 400.000 de lei, creșterea devine necesară.

Pentru firmele nou-înființate, legislația stabilește niveluri minime diferite: 500 de lei pentru microîntreprinderi și 5.000 de lei pentru companiile ce depășesc pragul impus. În funcție de evoluția cifrei de afaceri, capitalul social poate fi majorat treptat până la 90.000 de lei.

Respectarea termenelor pentru depunerea capitalului și conformarea la noile cerințe sunt condiții obligatorii. În lipsa lor, societatea riscă să fie declarată inactivă, ceea ce limitează accesul la finanțări și contracte comerciale.

„Având în vedere noile obligații privind deschiderea contului bancar și majorarea capitalului social, precum și riscurile asociate unei firme inactive, antreprenorii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării tuturor procedurilor legale și termenelor impuse de Registrul Comerțului și ANAF. Nerespectarea acestor cerințe poate genera sancțiuni fiscale, blocarea conturilor sau chiar pierderea statutului de societate activă. Colaborarea cu un avocat firme sau avocat corporate reprezintă un instrument esențial pentru protejarea legalității și continuității activității firmei”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator.

Noile reglementări stabilesc că atât înființarea unui SRL sau PFA, cât și funcționarea unei firme deja existente presupun respectarea cumulativă a mai multor condiții. Printre acestea se numără deschiderea și menținerea unui cont bancar, depunerea capitalului social și stabilirea unui sediu social conform.

Un cont bancar activ nu se rezumă la depunerea capitalului, ci permite tranzacții comerciale regulate și menține transparența financiară. În același timp, stabilirea sediului social la avocat garantează conformitatea adresei oficiale, evitând sancțiunile și riscul declarării ca inactivă.

Aplicarea acestor măsuri nu reprezintă doar o obligație legală, ci și un mecanism prin care societățile își consolidează credibilitatea pe piață. Respectarea procedurilor legale oferă antreprenorilor stabilitate și siguranță în desfășurarea activităților comerciale.

În acest fel, pașii corecți în deschiderea contului bancar, depunerea capitalului social, stabilirea sediului și conformarea la termenele fiscale contribuie la continuitatea activității și la evitarea riscului de inactivitate.